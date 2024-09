Codice della strada, aggiunta la nuova tassa obbligatoria: il bollo non bastava | Altri 200€ dai nostri portafogli

Una nuova tassa, non bastava il bollo auto. Gli automobilisti non sanno più che fare

In Italia, quando si possiede un’automobile e se ne è legittimi proprietari si deve periodicamente versare una tassa di proprietà che è chiamata “Bollo auto”, il cui importo dipende da vari fattori. Si tratta di un tributo regionale, quindi l’ammontare dell’imposta varia da regione a regione. Ad influenzare l’importo di questa tassa, poi, ci sono anche la classe ambientale del veicolo e la potenza del motore, misurata in kW.

Per pagare il bollo auto si hanno diversi strumenti a disposizione. Lo si può fare comodamente dall’app Io, mediante PagoPa o Satispay, sul sito di Poste Italiane, con il proprio servizio di home banking, sul portale della propria regione o anche sul sito dell’Aci. Non hanno quest’ultima possibilità, però, i residenti in Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Marche, Trento e Bolzano.

Oggi, però, abbiamo una brutta notizia. Un’altra tassa arriva a pesare sulle spalle degli italiani e a normarla sarà il Codice della Strada, quindi non la si potrà in alcun modo evitare: ecco di cosa si tratta, che batosta.

Una nuova tassa, 200 euro per tutti

La nuova tassa annunciata con la riforma del Codice della Strada non riguarda tutti i cittadini in modo generico ma coinvolge in prima persona quelli che circolano su uno specifico mezzo. Si tratta del monopattino, sempre più diffuso soprattutto per la sua comodità e il suo basso impatto ambientale: si tratta di un mezzo comodo e adatto soprattutto nei centri delle città, non ha alcun obbligo assicurativo e non ha costi di mantenimento importanti, soprattutto se confrontati con quelli delle auto.

Con la recente riforma del Codice, però, anche i monopattini sono stati sottoposti a una regolamentazione e il Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture ha deciso che è ora di introdurre l’obbligo di targa e l’obbligo di assicurazione, due novità che peseranno sulle tasche degli italiani.

Quanto si dovrà spendere

Iniziando dalla targa, questo contrassegno sarà necessario per individuare facilmente il proprietario di ogni monopattino e quindi arginare l’uso selvaggio che spesso se ne fa. Sebbene al momento non si sappiano ancora con certezza le cifre, si parla di una spesa dai 30 ai 50 euro all’anno.

Per quanto riguarda la copertura assicurativa, invece, si va dai 50 euro ai 150 euro nel caso di copertura famigliare. Per un solo monopattino, quindi, si può arrivare a dover sborsare anche 200 euro!