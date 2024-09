Calderone (ministro del lavoro) si gioca il tutto per tutto: +400€ in busta paga | Ma solo per questi lavori

Marina Calderone, Ministro del Lavoro, ha deciso di aggiungere 400€ nello stipendio di alcuni lavoratori. Ecco quali.

Il 2025 potrebbe essere un anno ricco di buone notizie per una grande fetta della popolazione italiana. Marina Calderone, ossia il Ministro del Lavoro, ha deciso che diversi lavoratori potranno risparmiare fino a 440€. In che modo? Attraverso un interessante bonus in busta paga. Inutile dire che la notizia ha già entusiasmato moltissime persone.

Ecco dunque nel dettaglio di che cosa si tratta e come potresti ottenere anche tu questa ingente somma di denaro.

Purtroppo si sa, negli ultimi anni riuscire a risparmiare del denaro a fine mese è diventato praticamente impossibile. Quello che però non tutti sanno, è che la legge di Bilancio 2025 ha deciso di fare un’interessante taglio Irpef, il quale porterà ad un inedito bonus in busta paga. Grazie a questa novità presentata dal Governo Meloni, i cittadini italiani potranno risparmiare fino a 440€ ogni anno, i quali si andranno ad aggiungere ai 260€ già riconosciuti (per un totale complessivo di 700€ ogni anno).

Ecco però nello specifico quale fetta della popolazione potrà beneficiare di questo interessante bonus.

Chi saranno i ‘fortunati’ secondo il Ministro Calderone

Coloro che potranno beneficiare del nuovo bonus in busta paga verranno suddivisi dall’Irpef in base al loro reddito annuo, con tali aliquote: 23% per chi possiede un reddito non superiore ai 28.000€, 35% per chi gravita tra i 28.000 e i 50.000€ e 43% per chi invece supera i 50.000€. La prima fascia potrebbe dunque arrivare a risparmiare fino a 260€ ogni anno (all’incirca 20€ al mese), mentre chi guadagna 30.000€ annui potrebbe mettersi da parte circa 480€ e così via.

Coloro che potranno beneficiare invece dell’importo massimo sono i lavoratori che guadagnano 50.000€ ogni anno. E per tutte le persone che invece superano questa cifra?

Cosa accadrà a chi guadagna più di 50.000€

Attualmente non è ancora stato specificato se questo bonus varrà anche per tutte le persone che guadagnano cifre superiori ai 50.000€. Il Governo sta infatti ancora decidendo se includere queste persone (e aumentare il bonus fino a 700€) o escluderle da questa agevolazione. Calderone sta già studiando quale strategia utilizzare nei prossimi mesi e se, eventualmente, aumentare la soglia annua fino a 60.000€ anziché 50.000€. Insomma, non ci resta che vedere come si comporterà il Governo Meloni e se un’altra buona fetta della popolazione verrà inclusa in questo nuovo e interessante bonus.

Soltanto così sarà possibile per diversi italiani risparmiare del denaro e, eventualmente, mettere qualche soldo da parte.