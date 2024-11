Bonus Benzina, ecco le modalità: concesso un pieno al mese | Ma non devi superare i 100€

Ecco come richiedere il Bonus Benzina. Per ottenerlo dovrai rispettare alcuni requisiti. Il tuo portafoglio ti ringrazierà!

Sei anche tu stanca di spendere i tuoi soldi in benzina? Da adesso avrai la possibilità di ottenere ben 100€, particolarmente utili per i tuoi spostamenti. Non aspettare un secondo di più e richiedi immediatamente questo bonus.

I requisiti necessari sono veramente pochi e comprenderanno una buona fetta della popolazione italiana.

Oggigiorno il costo della benzina ha raggiunto dei prezzi stellari e, purtroppo, per molti rifornire la propria auto è diventato un vero e proprio lusso. Se anche tu fatichi ad arrivare a fine mese e hai bisogno di un piccolo aiuto, forse dovresti prendere in considerazione il Bonus Natale. Si tratta di un’agevolazione che il Governo vuole erogare ai cittadini durante il mese di dicembre e che potrebbe fare anche al caso tuo.

Ecco però nel dettaglio tutto quello che dovresti sapere per ottenere il bonus perfetto per fare rifornimento alla tua auto.

Cos’è il Bonus Natale e quali sono i requisiti

Come accennato precedentemente, questo bonus verrà erogato nel mese di dicembre e corrisponderà a 100€ (ideali per fare un bel pieno alla tua auto). Questa tantum arriverà ai cittadini italiani assieme alla tredicesima a tutti i lavoratori dipendenti che posseggono questi requisiti: possedere un reddito di lavoro dipendente nell’anno 2024, un reddito annuale non superiore ai 28.000€, avere un coniuge ed un figlio a carico. Bisogna sottolineare che, nel caso in cui il soggetto non abbia lavorato un anno pieno, allora il bonus sarà minore (ad esempio, se ha lavorato da giugno sarà di 50€).

Nonostante i requisiti appena elencati, è comunque possibile ottenere questo bonus in assenza di un coniuge a carico.

Come ottenere il denaro senza figli o coniugi a carico

Per quanto riguarda i figli, si tratta di un requisito essenziale per poter ottenere questo denaro e dunque non può esistere alcun caso eccezionale. Se il soggetto invece non ha un coniuge, può comunque richiedere il bonus se: l’altro genitore è morto, non ha mai riconosciuto il figlio nato, il bambino è stato adottato o affidato ad un solo genitore. Ricordati inoltre che questo bonus verrà erogato dal proprio datore di lavoro e, proprio per questo, dovrà essere richiesto anticipatamente con tutta la documentazione necessaria per poterlo riscuotere.

Insomma, non aspettare un secondo di più e approfitta di questo momento per poter ottenere 100€, ideali per mettere benzina alla tua auto!