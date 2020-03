Asp di Catania, per cambiare il medico basterà andare direttamente dal nuovo dottore

Basta file negli uffici, per cambiare il medico di base o il pediatra basterà andare direttamente dal dottore scelto, e sarà lui stesso, in ambulatorio, a certificare la modifica. E' uno dei provvedimenti straordinari previsti dall'Asp di Catania operativi da oggi in città e da lunedì 9 marzo nel resto del distretto sanitario. Stessa cosa per le esenzioni per patologia cronica: i medici curanti o i pediatri di libera scelta sono autorizzati a utilizzare il relativo codice di esenzione dal momento in cui avranno redatto la ricetta con diagnosi di malattia. I cittadini, pertanto, non dovranno recarsi agli sportelli dei Distretti sanitari per il rilascio dell'attestato di esenzione per malattia cronica. I provvedimenti straordinari, attivati per contenere le possibilità di contagio all'interno delle strutture aziendali e per semplificare, in questa fase, le procedure burocratiche, sono stati condivisi dall'Asp di Catania con i rappresentanti territoriali dei sindacati dei medici di medicina generale (Fimmg, Intesa sindacale, Smi, Snami) e dei pediatri di libera scelta (Fimp). E' stato anche attivato il triage telefonico nelle Guardie mediche dell'Asp di Catania. I pazienti che accusassero una sintomatologia collegabile al coronavirus - febbre, mal di gola, rinorrea, difficoltà respiratoria e sintomatologia simil-influenzale/polmonite - prima di accedere direttamente ai Presidi di Continuità assistenziale dovranno contattare telefonicamente il medico, al numero della Guardia medica territorialmente competente, che effettuerà una prima valutazione del caso.