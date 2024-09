Amazon, addio epocale: non ci sarà più la possibilità di farlo a domicilio | Clienti nel panico

Addio a Amazon. Dopo le parole del ceo non hanno più lasciale alcun dubbio. Non vedremo più la possibilità di farlo a domicilio.

Amazon è sicuramente una delle più grandi realtà di commercio internazionale degli ultimi tempi, fondata dall’imprenditore Jeff Bezos. In queste ore l’azienda ha rilasciato una notizia che ha lasciato sbigottito il mondo intero. Sembrerebbe che da adesso in poi non sarà più possibile fare una specifica cosa a domicilio. A parlare di questo cambiamento è stato direttamente il ceo della nota azienda.

Ma ecco nello specifico di che cosa si tratta e perché, in queste ore, la notizia ha fatto andare i clienti nel panico.

Su Amazon è possibile trovare la qualunque, ordinare da ogni parte del mondo, acquistare con occasioni imperdibili e ricevere quanto desiderato dopo pochi giorni. L’azienda internazionale conta milioni di clienti giornalieri e altrettanti dipendenti che lavorano in ogni luogo del mondo. Si tratta quindi di una realtà più che sviluppata e che ci accompagna ormai da diversi anni a questa parte.

In queste ore è però divenuta virale una notizia che in pochi si sarebbero potuti immaginare. Ecco quale.

La novità di Amazon sul lavoro Smart Working

Per diverso tempo Amazon ha dato la possibilità ai propri dipendenti di lavorare due giorni alla settimana in Smart Working e gli altri tre in ufficio. Una possibilità che permetteva a queste persone di stare con i propri figli in caso di malattia o di una qualsiasi emergenza e di stare in uno spazio più isolato e familiare. Sembrerebbe però che dal 2025 le cose cambieranno e non in positivo. Questo perché verrà presto abolita la possibilità di lavorare da remoto e sarà necessario recarsi unicamente in ufficio.

Le parole del ceo Andy Jassy non hanno lasciato alcun dubbio e in queste ore sono immediatamente divenute virali.

Le parole del ceo Andy Jassy

L’uomo ha spiegato che secondo l’azienda il contatto umano potrà garantire maggiori benefici in termini di fatturato e apprensione del lavoro: “L’insegnamento e l’apprendimento reciproco sono più fluidi. Gli ultimi 15 mesi di lavoro, tre alla settimana in presenza, hanno rafforzato la nostra convinzione sui vantaggi”. Tale cambiamento comporterà però inevitabilmente una serie di problematiche, tra cui la dimissione di molteplici dipendenti che non riescono a gestire il proprio lavoro unicamente da un ufficio.

Non ci resta quindi che vedere come andranno le cose e se tale scelta porterà effettivamente dei vantaggi all’azienda Amazon.