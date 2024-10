Agenzia delle Entrate, NON firmare se ti arriva la raccomandata blu | È una truffa per spillarti soldi

Nuova truffa ai danni dei cittadini a carico di una falsa Agenzia delle Entrate. Se vi arriva questa raccomandata non dovete assolutamente firmare, in quanto potreste vedervi prosciugare il conto corrente.

Le truffe ai danni dei cittadini ignari e soprattutto in buona fede, stanno aumentando sempre di più e sono molti ogni giorno che denunciano questi attacchi. Il problema principale è che diventano ogni giorno più veritiere possibili, motivo per cui non bisogna mai abbassare la guardia.

Nonostante gli enti avvisino spesso i propri clienti di prestare molta attenzione, in quanto nessuna azienda ufficiale chiederebbe mai dati sensibili o di cliccare su vari link o trasferire somme di denaro, purtroppo ancora ci cascano in molti.

L’ultima truffa ai danni dei cittadini è a carico di una falsa Agenzia delle Entrate che vi invita a firmare una raccomandata per cercare di prosciugarvi il conto corrente. Ecco di che cosa stiamo parlando.

La truffa con la raccomandata

In questi giorni stanno arrivando delle e-mail da parte di una falsa Agenzia delle Entrate, con il seguente oggetto: “Avviso Raccomandata #AR1398WIS2k”, con il numero che ovviamente varia di comunicazione in comunicazione. Qui il cittadino non deve compilare nulla, in quanto viene invitato a cliccare sul link in questione, dove verrete indirizzati in una falsa pagina e invitati ad accedere con i vostri dati compilando i vari campi. Una volta dato l’invio, avrete dato i vostri dati e i vostri codici di accesso ai truffatori.

Per questo motivo l’ente ha inviato una precedente comunicazione nel quale ha avvisato i cittadini di questa truffa e li ha invitati di non aprire mai questa comunicazione, quanto piuttosto di segnalarla a chi di dovere.

Come difendersi da questa truffa

L’Agenzia delle Entrate ha avvisato i cittadini a non fidarsi mai di queste e-mail sospette invitando i cittadini a verificare in primis l’indirizzo e-mail dal quale arriva la comunicazione, notare la discrepanza degli enti inseriti e infine il dominio del link. L’ente ufficiale non manda raccomandate per e-mail o richieste di accesso, per questo invita a non aprire nessuna e-mail e soprattutto a non cliccare nessun link e non lasciare le vostre credenziali in giro.

Un suggerimento è quello di contattare direttamente l’Agenzia delle Entrate al loro numero ufficiale ma preso direttamente dal loro sito e non quelli inseriti nell’e-mail in quanto saranno fraudolenti e chiedere informazioni in merito. Gli operatori vi diranno immediatamente se si tratta di una notizia vera o falsa.