Addio Bollo Auto: Salvini ha firmato col sangue per eliminarlo | Se sei in questa tabella non lo paghi

Possiamo dire ciao ciao al bollo auto. Il Ministro Salvini ha fatto in ogni modo per eliminare questa ingente somma di denaro.

Il bollo auto è senza ombra di dubbio una delle tasse più odiate dagli italiani e, in particolar modo, dai guidatori. D’altronde si tratta di un’ingente somma di denaro che può mettere in difficoltà il soggetto e costringerlo a fare alcuni sacrifici. Matteo Salvini, Ministro dei Trasporti, ha però deciso di eliminare definitivamente questa cifra da pagare tanto odiata.

Inutile dire che la notizia ha interessato una buona fetta della popolazione italiana e, per fortuna, questo autunno sta già portando buone notizie.

Le auto sono un mezzo fondamentale per spostarsi in autonomia e non dipendere da nessuno. Gran parte della popolazione italiana ne possiede almeno una e, se anche tu sei tra questi, saprai perfettamente quanto può costarci mantenere un auto. Benzina, revisioni, meccanici e il tanto odiatissimo bollo. Quello che però non tutti sanno è che, da adesso, Salvini ha pensato ad una buona fetta di guidatori.

Risparmiare d’altronde è sempre positivo e, proprio per questo, è meglio che tu legga questo articolo.

Chi potrà non pagare più il bollo auto

Questa interessante esenzione, tuttavia, non comprenderà tutti quanti i guidatori, ma piuttosto soltanto coloro che posseggono un auto storica e rientrano in questa tabella. Per auto storica si intende un veicolo immatricolato da più di 30 anni e che è iscritto all’ASI, ossia l’Automotoclub Storico Italiano. Volendo, questi veicoli possono essere già iscritti anche al registro Italiano Alfa Romeo, Italiano Fiat e così via. Se invece possiedi un auto storica immatricolata tra i venti e i ventinove anni fa, allora potresti comunque ottenere uno sconto sul tuo bollo auto (che può addirittura arrivare fino al 50%).

Attenzione però, non confondere la tua auto storica con un auto d’epoca, perché le cose potrebbero cambiare!

La differenza tra un auto storica e una d’epoca

Come spiegato in precedenza, per auto storica di intende quel veicolo immatricolato più di 30 anni fa e iscritto ad uno specifico registro. L’auto d’epoca, invece, è quel veicolo che può circolare in strada soltanto in alcune circostanze (e non sempre, al contrario di quella storica), come manifestazioni o particolari eventi. Per possedere una macchina d’epoca è fondamentale inoltre ottenere la licenza da parte del Dipartimento per i trasporti terrestri.

Insomma, se anche tu possiedi un’auto storica ricordati che da adesso potrai dire ciao ciao al maledetto bollo!