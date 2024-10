154,94€: l’INPS ha approvato la pazzia | Bonus nel cedolino per TUTTI gli italiani aventi diritto

In arrivo buone notizie nei prossimi mesi. L’INPS ha approvato una vera e propria pazzia. Fino a 154.94€ in più nel cedolino.

Se anche tu sei un cittadino italiano che gode della pensione, allora forse dovresti leggere questo articolo. Questo perché, proprio in queste ore, l’INPS ha annunciato degli aumenti nei prossimi tre mesi. Inutile dire che la cosa ha immediatamente entusiasmato gli italiani e qualcuno ha persino già messo il conto alla rovescia.

Ma ecco chi potrà beneficiare di 154.94€ in più nel cedolino e come poter ottenere questo denaro.

La pensione è sicuramente un momento tanto atteso da tutti i lavoratori che, dopo anni di fatica, possono godersi il meritato riposo. Tuttavia, alcune pensioni possono essere decisamente basse e diversi cittadini possono faticare ad arrivare a fine mese. Per fortuna però il Governo ha deciso di voler aiutare una buona fetta della popolazione e garantire fino a 154.94€ in più per i prossimi tre mesi.

Bisogna però sottolineare che non tutti i pensionati potranno godere di questi aumenti e, nel seguente articolo, potrai scoprire se anche tu ci rientri.

Chi potrà beneficiare dell’aumento INPS nel cedolino

Una delle motivazione per cui alcune pensioni potrebbero aumentare nei prossimi mesi è il conguaglio Irpef, garantito dall’INPS per tutti i pensionati che hanno presentato in precedenza il modello 730/2024. Se quindi ti fossi dimenticato di seguire questo passaggio, l’ultimo mese in cui potrai effettuare il conguaglio è novembre. Il rimborso in denaro che alcuni pensionati dovranno ricevere verrà garantito in un’unica soluzione (tranne nel caso in cui la somma di denaro superi i 4.000€). Come se non bastasse, dicembre è anche il mese della tredicesima, che vedrà l’importo nel cedolino raddoppiato rispetto agli altri mesi.

I requisiti per ottenerla sono: gli anni di contributi, il reddito, la gestione di appartenenza e la mensilità in cui vengono soddisfatti tutti questi requisiti.

Le tabelle dei beneficiari 2024

Innanzitutto, avranno diritto a questa somma di denaro tutto coloro che posseggono un reddito annuale inferiore agli 11.672,89€. In tal caso, in base agli anni di contributi, la quattordicesima può raggiungere persino i 655€. Anche tutti i pensionati che hanno una pensione mensile non superiore a 598,61€, potranno beneficiare di un aumento di 154.94€ in più nel mese di Dicembre. Tale maggiorazione è riconosciuta come bonus Natale (o tredicesima) e viene erogata in automatico al soggetto che presenta domanda per poterne beneficiare.

Insomma, se anche tu sei un pensionato, nei prossimi mesi potresti ricevere del denaro in più, perfetto per fare tutti i regali di Natale!