Uomo di 60 anni, positivo al coronavirus, e' morto a Caltagirone

Un uomo di 60 anni, positivo al coronavirus, e' morto presso l'Unita' operativa complessa di Anestesia e rianimazione dell'ospedale Gravina di Caltagirone. Si tratta della quinta vittima in Sicilia affetta da Covid-19. L'uomo, secondo quanto riferisce l'Asp di Catania, era ricoverato in terapia intensiva con una polmonite interstiziale ed era giunto al pre-triage del pronto soccorso l'11 marzo. Da qui il ricovero nel reparto di Malattie infettive e poi l'immediato trasferimento in terapia intensiva dove le sue condizioni "sono apparse subito gravi". Cordoglio viene espresso alla famiglia da parte della direzione aziendale e dal personale che ha preso in carico il paziente.