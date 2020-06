The World's 50 Best Bars lancia un'asta globale di beneficenza incluse esperienze su misura con i bartender e i brand più importanti del mondo

#cultura-e-tempo-libero

LONDON, 23 giugno 2020 /PRNewswire/ --The World's 50 Best Bars annuncia che l'asta 'Bid for Recovery' inizierà il 3 luglio, e darà agli appassionati di bar, ristoranti e viaggi l'opportunità di fare un'offerta per aggiudicarsi straordinarie esperienze con gli chef e i bartender più rinomati. Più di 130 incredibili lotti sono stati donati da bar e ristoranti presenti nelle recenti classifiche di The World's 50 Best e dalle marche partner per creare l'asta gastronomica più grande al mondo. Gli offerenti avranno l'opportunità di scegliere tra una serie di esperienze straordinarie in tutto il mondo. Ecco alcuni degli interessantissimi lotti: L'asta si svolgerà online sul sito 50BestForRecovery.com. I potenziali offerenti potranno visualizzare tutti i lotti a partire dal 29 giugno, l'asta sarà aperta dal 3 al 12 luglio. I fondi raccolti saranno destinati a fornire un sostegno finanziario ai bar di tutto il mondo per la ripartenza a seguito della pandemia di Covid-19 nell'ambito del programma 50 Best for Recovery in collaborazione con il donatore fondatore Perrier. Ristoranti e bar indipendenti in tutto il mondo potranno presentare a luglio la domanda per una sovvenzione diretta. Saranno effettuate ulteriori donazioni a organizzazioni non profit, tra cui: Singapore Cocktail Bar Association, Lee Initiative Restaurant Reboot Relief Program e Black Urban Growers (USA), Nosso Prato (Brasile), Feed The Needy (India) e il Social Gastronomy Movement operante a livello mondiale. 50 Best si impegna a utilizzare la propria piattaforma per contribuire alla lotta per l'uguaglianza nel settore dell'ospitalità. La comunità afro-americana è stata colpita in modo sproporzionato dal coronavirus; questo fatto continuerà a influenzare la distribuzione dei fondi nella campagna 50 Best for Recovery. I dettagli dell'asta sono disponibili sul sito 50 Best for Recovery, su Instagram @50bestbars e Facebook @50BestBars. Contatto per la stampaKirstyn MacRandal, Mongoose,+44 (0)773606719050bestbars@mongooseagency.com Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1194410/Bartenders_heart_collage.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/1193746/50_Best_Recovery_logo.jpg