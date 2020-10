STRATEGOS, oltre 40 iscritti per gli esperti di strategia di domani

#economia-e-finanza

Milano, 5 ottobre 2020 – In un mondo sempre più complesso e sfidante, Aziende e Istituzioni necessitano una visione più ampia per delineare, impostare e perseguire una Strategia. In questa ottica è nata , Laurea Magistrale in Engineering Technology for Strategy and Security dell’Università di Genova, la prima laurea in Ingegneria Strategica in Italia e tra le prime nel mondo, che il 25 settembre ha tenuto un webinar “STRATEGOS Discovery Workshop” consentendo virtualmente di far interagire la prima e seconda classe di ingegneri Strategici con gli esperti delle aziende ed organizzazioni partner per circa tre ore e con la partecipazione di oltre 120 tra professionisti ed aziende, collegati da tutto il mondo. Come spiega Agostino Bruzzone, presidente del simulation team e council chair di ,” l’Ingegneria Strategica è una nuova disciplina nata al MIT a Boston, 5 anni or sono, che combina Modelling, Simulazione, Data Analytics e Artificial Intelligence in modo da supportare le Decisioni Strategiche. Il concetto è quello di prendere le enormi masse di dati (Big Data), spesso pieni di incoerenze, ma oggi disponibili grazie alla Digitalizzazione delle Aziende, a Reti di Sensori, a IoT (Internet of Things) e IoE (Internet of Everything), i Social Networks; l’Intelligenza Artificiale e la Data Analytics prendono questi Big Data e li filtrano, analizzano e fondono per estrarne informazioni aggiornate e valide su quello che è accaduto e quello sta accadendo.” Solo in questo modo, le aziende possono comprendere e navigare meglio gli scenari presenti e futuri che si prospettano. Non è un caso che effetti tra i partner di STRATEGOS vi siano aziende del calibro di: Accenture, Ansaldo Energia, Axpo, BearingPoint, Hitachi, Leonardo, MBDA, RINA, Seastema, Tenova, Thales oltre a High Tech Piccole e medie Imprese come Rulex, SIM4Future, ST Engineering Antycip, SOBEAN, Stara Glass, Brandnew , ICM, Horsa Devlab, Kibernetes, MCA Engineering, Nemea Sistemi, P.A.S.S., TMC Italia, Vega Research Labs. A fianco di queste realtà anche prestigiosi Istituzioni e organizzazioni collaborano con STRATEGOS come il NATO M&S Center of Excellence, l’Istituto Affari Internazionali, il Sovereign Order of Malta, Genoa, la Water Academy, l’Associazione Italiana di System Engineering - International Council on Systems Engineering, il Simulation Team, Elios Lab, l’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, Confindustria, Ordine degli Ingegneri, l’Istituto Idrografico della Marina, Osservatorio sui Conflitti, la James Cook University, Singapore Campus, il Liophant Simulation, i Maestri del Lavoro di Genova e Ligura, il McLeod Institute of Simulation Science, il MIPET e il M&S Net, RID e l’University of Defence. Anche le nuove generazioni iniziano a comprendere l’importanza di una formazione all’avanguardia su tematiche di grande attualità e valore per le aziende come l’Open Source Intelligence, AI Driven Decision Making, Social Network Modelig, Hybrid Threats, People Management, Asset Health Management, Machine Learning & Data Analytics, Growth Marketing etc. Le hanno già superato i 40 iscritti, a fronte di oltre 180 colloqui di selezione, ma il processo di iscrizione è ancora aperto. Inoltre, il 6 ottobre si terrà un nuovo workshop, “”, in parte virtuale per i partecipanti dall’estero e in parte in presenza. Il meeting applicherà gli studi condotti sulle tecniche di prevenzione e mitigazione del rischio covid-19 e consentirà di interagire socialmente, sia dal vivo che via internet, per diffondere ulteriormente la conoscenza di questa grande iniziativa proprio nel giorno della Fiera di Genova che vuole trasformare la crisi pandemica in un’opportunità in un momento dove la cantieristica da diporto gode di notevole fortuna nonostante lo scenario di crisi globale. Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link: