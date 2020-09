Schneider Electric e ProLeiT uniscono le forze per accelerare la trasformazione digitale industriale

#energia

(Stezzano (BG), 04 settembre 2020) - • L'acquisizione valorizza la profonda competenza nel settore dei prodotti di consumo confezionati • La nuova soluzione combinata migliora la produttività e l'efficienza dei processi industriali • Migliore digitalizzazione ora disponibile anche per l'automazione, l'ottimizzazione e la gestione degli impianti industriali Stezzano (BG), 04 settembre 2020 - , leader nella trasformazione digitale della gestione dell'energia e dell'automazione, ha annunciato di aver rafforzato il proprio impegno per l'automazione olistica e software-supported con l’acquisizione di . ProLeiT AG fornisce sistemi di controllo di processo (PCS) con un sistema integrato di esecuzione della produzione (MES) ottimizzato per il mercato dei beni di consumo, compresi i segmenti Food and Beverage, Chemicals e Life Sciences. ProLeiT ha sede a Herzogenaurach, in Germania, e opera a livello mondiale in dieci sedi con oltre 500 dipendenti in tutto il mondo. Con l'acquisizione del produttore di software, Schneider Electric ha ora un portafoglio di soluzioni migliorato e competenze di dominio più approfondite per fornire più valore ai produttori di prodotti confezionati al consumo. A supporto dei segmenti Food and Beverage, Chimico e Life Sciences Come parte della piattaforma EcoStruxure Plant di Schneider Electric e della sua linea di business Digital Pant, il portafoglio di software ProLeiT contribuirà a guidare la trasformazione digitale per i clienti, fornendo una maggiore produttività ed efficienza sia in ambito di energia che di processi. Il portafoglio si basa su oltre 30 anni di esperienza tecnica e conoscenza approfondita del settore e comprende: • Sistema di controllo di processo ProLeiT con funzioni MES integrate • Brewmaxx™, un sistema di controllo basato su PLC utilizzato dalle birrerie nei settori della tecnologia dell'automazione, dell'informazione e del controllo • Plant iT™, un sistema modulare di controllo di processo per la verifica continua e il monitoraggio nelle aree automazione, tecnologia dell'informazione e del controllo. "Siamo lieti di essere entrati a far parte di Schneider Electric con il nostro team di esperti", afferma Wolfgang Ebster, che si unisce al business Schneider Electric Digital Plant come Vice Presidente di ProLeiT. Il software di ProLeiT si rivolge specificamente alle industrie alimentari e delle bevande come birrerie e caseifici e migliorerà la piattaforma EcoStruxure offrendo un collegamento diretto ai controllori logici e programmabili Modicon e alle offerte software AVEVA. Per i clienti di ProLeiT, l'acquisizione significa un accesso esteso all'intero portafoglio di Schneider Electric, dai prodotti connessi alle applicazioni, all'analisi e ai servizi e alle soluzioni aziendali AVEVA. "Nell’economia digitale, il software sta svolgendo un ruolo di primo piano nell'automazione, ottimizzazione e gestione degli impianti industriali", ha dichiarato Peter Herweck, Executive Vice President, Industrial Automation, Schneider Electric. "Grazie all'esperienza integrata di Schneider Electric e ProLeiT, siamo sempre più in grado di aiutare i nostri clienti a portare avanti la loro trasformazione digitale per aumentare la produttività e l'efficienza. L'architettura EcoStruxure di Schneider Electric, progettata per una produzione intelligente e ora integrata da ProLeiT, offre nuove opportunità di business per gli impianti chimici, Life Sciences e di prodotti di consumo confezionati, in particolare birrerie e caseifici." Schneider Electric In Schneider Electric crediamo che l'accesso all'energia e alle tecnologie digitali siano diritti umani fondamentali. Vogliamo offrire a tutti l’opportunità di ottenere di più con meno risorse, perché il nostro motto “Life Is On” abbia valore per tutti, ovunque e in qualsiasi momento. Forniamo soluzioni digitali per l'energia e l'automazione, per l’efficienza e la sostenibilità. Integriamo tecnologie per cui siamo leader a livello mondiale, automazione in tempo reale, software e servizi in soluzioni per abitazioni residenziali, edifici, data center, infrastrutture e industrie. Ci impegniamo per sostenere le infinite possibilità di una comunità aperta, globale e innovativa, che promuova i valori in cui anche noi crediamo: significato, inclusione, responsabilità. Hashtags: #SchneiderElectric #EcoStruxure #IIoT #IndustrialAutomation Contatti stampa Schneider Electric Italia SpA Prima Pagina Comunicazione Caterina Ferrara Cristiana Stradella 02 91 33 98 11