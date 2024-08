Incredibile Dormire in una Bolla trasparente a Catania: boom di prenotazioni in Bubble Room | Ci tornerai ogni anno

Adesso puoi dormire dentro ad una bolla a Catania. C’è stato un boom di prenotazioni e dovresti correre anche tu!

Se anche tu sogni di passare delle vacanze in Sicilia, assaporando la tradizione, il cibo e il paesaggio di quella bellissima regione, forse dovresti prenotare in un luogo incantato a Catania. Ebbene sì, adesso avrai la possibilità di dormire dentro ad una bolla, un’esperienza unica nel suo genere che ha convinto migliaia e migliaia di persone. Ecco dunque nello specifico in che cosa consiste e dove si trova questo luogo incredibile!

Catania e la Sicilia in generale sono sicuramente delle mete perfette durante i mesi estivi.

D’altronde questa è la regione delle spiagge caraibiche, i paesaggi mozzafiato, i paesi ricchi di storia e il cibo delizioso ovunque tu vada. La Sicilia è infatti tra le mete più scelte dai turisti di tutto il mondo durante l’estate e, almeno una volta nella vita, dovresti andarci anche tu. La Sicilia bedda è ricca di tradizione e cultura e ogni persona che incontrerai ti donerà un pezzetto del suo cuore.

Tra le città più ambite troviamo sicuramente Catania e, se anche tu avevi intenzione di prenotare, ecco dove dovresti alloggiare.

Dove dormire in una bolla a Catania

Tutti quanti stanno prenotando per dormire da Bubble Glamping Sicily, una sorta di “campeggio” composto da decine di bolle trasparenti in cui è possibile dormire. La location è incredibile e si trova nel Bivio Iannarello a Catania. Su Booking ha un voto di 8.6 e le persone che ci hanno alloggiato lo hanno ritenuto ottimo e con una posizione assai strategica. Come se non bastasse, l’intera struttura dispone di un parcheggio privato, della colazione inclusa, di una connessione Wi-Fi e persino di una navetta che accompagna i turisti all’aeroporto.

Non ci resta quindi che entrare dentro a queste bolle trasparenti per scoprire di tutto quello che dispongono.

Cosa c’è all’interno di questi spazi

Il Bubble Glamping Sicily offre ai propri clienti degli spazi unici nel loro genere, i quali hanno al loro interno: un bagno privato, una vasca idromassaggio super romantica, un set di cortesia, un phon e un comodissimo letto su cui dormire. Come se non bastasse, fuori dalle bolle c’è una vastissima area all’aperto. Dormire all’interno di queste bolle trasparenti ti permetterà di entrare a contatto con la natura e di goderti le stelle con il tuo partner prima di andare a dormire.

Insomma, se anche tu avevi intenzione di andare in vacanza a Catania, prenota immediatamente una di queste bolle trasparenti. Ci tornerai ogni anno!