Formaggio Grattugiato Lidl, buonissimo a pochi spicci: non immagini chi c’è dietro la produzione delle confezioni in busta di Parmigiano e Grana Padano

Lidl offre alta qualità dei formaggi italiani DOP, come Parmigiano Reggiano e Grana Padano, affidandosi a questi produttori

Lidl è diventata sinonimo di qualità e convenienza, riuscendo a combinare questi due elementi essenziali, in modo efficace grazie a un’offerta di prodotti che puntano sull’eccellenza. Presente in Italia dal 1992, Lidl ha ampliato la sua rete fino a superare i 650 punti vendita, facendo della valorizzazione delle produzioni locali italiane uno dei suoi punti di forza.

Oltre il 70% dei prodotti sugli scaffali proviene da filiere italiane, molte delle quali certificate DOP, IGP, DOC e DOCG, come il Parmigiano Reggiano e il Grana Padano. Ma chi si cela dietro la produzione di marchi, apparentemente, sconosciuti? Il nome del produttore del formaggio grattugiato di alta qualità, sorprende i consumatori.

I produttori dietro il marchio Lidl

Uno dei segreti del successo di Lidl è la stretta collaborazione con produttori italiani di alto livello qualitativo. Aziende come Saviola, che produce per Lidl i formaggi a marchio Antichi Maestri, rappresentano un esempio di questa sinergia. Una ricerca continua di prodotti di qualità a prezzi contenuti che piace ai consumatori.

Saviola, con sede in Lombardia, è rinomata per la sua esperienza nella produzione di formaggi DOP come Parmigiano Reggiano e Grana Padano. Questi produttori garantiscono standard elevati grazie all’attenzione alle materie prime e a processi produttivi tradizionali ma sempre all’avanguardia. Una garanzia per chi ama la buona tavola con un occhio di riguardo ai prodotti locali genuini ma senza mai dimenticare di restare nel budget stabilito per la spesa alimentare familiare.

Antichi Maestri: il marchio dell’eccellenza

Antichi Maestri è il marchio Lidl dedicato ai formaggi italiani a pasta dura, come il Parmigiano Reggiano DOP e il Grana Padano DOP, due simboli dell’eccellenza casearia italiana. Grazie a una filiera controllata e all’impiego delle migliori materie prime, i formaggi Antichi Maestri si distinguono per il loro sapore autentico e inconfondibile. Il Parmigiano Reggiano si caratterizza per il suo gusto deciso e complesso, mentre il Grana Padano offre un aroma delicato e burroso. Questi prodotti, frutto della collaborazione con aziende come Saviola, rispecchiano appieno la tradizione e la passione per la qualità che Lidl promuove attraverso i suoi marchi.

Con marchi come Antichi Maestri, Lidl garantisce la qualità, e rende anche accessibili al grande pubblico i migliori prodotti della tradizione gastronomica italiana, dimostrando che la convenienza non deve essere a scapito della qualità. Dettagli che non possono essere trascurati da chi ama mangiare bene mantenendosi in perfetta salute.