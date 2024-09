Carbonara, la migliore non la fanno a Roma: eletto a sorpresa questo ristorantino siciliano | Si trova a Catania

Voi lo sapete dove fanno una delle migliori Carbonara, secondo i commensali? No, non è a Roma ma in Sicilia, ecco di quale ristorante stiamo parlando, si trova a Catania. Se siete da quelle parti vi conviene provarla anche voi.

La Carbonara è un capolavoro, la sua perfezione nell’unire colori, gusto e sapore è paragonabile a una tela di Monet, dove l’armonia dei paesaggi sono evidenti a tutti. In effetti gli chef e i pittori, con le loro opere d’arti, creano delle meraviglie immortali.

Tornando a questo tipico piatto romano, i creatori di questa ricetta sono molto gelosi di questo piatto, in quanto nel corso degli anni di variazioni ne abbiamo viste parecchie che hanno fatto storcere il naso ai puristi.

Per questo oggi vogliamo rilasciarvi questo mega scoop. In questo ristorante e no, non siamo a Roma bensì in Sicilia, precisamente a Catania, esiste un ristorante dove la Carbonara è stata eletta come una delle migliori. Ecco dove dovrete andare per gustarla.

La vera ricetta della Carbonara

Badate bene, gli ingredienti per ricreare la vera pasta alla Carbonara sono solo ed esclusivamente, uova, guanciale, pecorino romano DOP stagionato e pepe nero. Se non volete essere trucidati dai romani (ovviamente si scherza), non presentategli aggiunte di cipolla, panna, pancetta, Parmigiano e così via.

Anche per la preparazione c’è tutta una tecnica che la rende cremosa e gustosa da lasciarvi senza fiato. Ovviamente questo primo oggi giorno potrete gustarlo in tutta Italia, ma se volete provare la ricetta perfetta, vi conviene andare nella Capitale ad assaggiarla.

Il ristorante siciliano

In merito ad una delle Carbonare elette come una delle più buone segnalate su Tripadvisor dai vari commensali che sono passati da quelle parti, potrete gustarla al ristorante di Catania, Be Quiet. I commenti si sprecano per questo piatto presente nel loro menù che ha fatto venire l’acquolina in bocca a molti.

Ovviamente in ogni Regione troviamo uno o più ristoranti che sono sublimi per i commensali per i piatti tipici che preparano, i quali enfatizzano ancora di più la cucina italiana, che sappiamo tutti quanti benissimo quanto sia strabiliante. I giudizi dei clienti sono molto importanti e soprattutto variati, in quanto un piatto tipico può essere delizioso in parecchie città anche se non fanno parte della città di origine. Adesso siamo curiosi di sapere in quanti di voi hanno assaggiato entrambe le versioni sia nei ristoranti romani che siciliani e possano rilasciare un giudizio spassionato. Allora quale preferite?