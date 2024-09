Sicilia, l’iniziativa è incredibile: in questo borgo vendono le case su Tik Tok | E costano solo 1€

Se cercate casa, connettetevi su TikTok, in quanto potrete trovarla in un bordo da sogno siciliano a solo 1 Euro. Non ci credete? Ecco in che cosa consiste l’affare, diffuso da molti comuni.

Sono molti i cittadini che stanchi del tram tram giornaliero della città, cercano in tutti i modi di acquistare una nuova o una seconda casa in paesi più tranquilli. Molti necessitando di relax, cercano quindi i piccoli borghi o le campagne e ancora le case a pochi chilometri dal mare.

C’è da dire che la vita è diventata sempre più frenetica e molte volte scorre tutto talmente tanto veloce che c’è la necessità di fermarsi e respirare, come direbbe Elodie. Ovvio che i prezzi di queste case sono spesso molto alti, così come i costi di mantenimento di una nuova proprietà per non parlare della seconda casa.

Per questo sarete felici di sapere che su TikTok, stanno vendendo le case di questo spettacolare borgo siciliano alla modica cifra di 1 euro. Sì, avete capito benissimo a rivelarlo anche una testimone ufficiale.

Vendere le case a 1 euro

Ultimamente sono molti i piccoli comuni o i paesini che decidono di vendere le case dei loro borghi alla cifra simbolica di 1 euro, per cercare di dare vita nuovamente a luoghi che contano veramente “poche anime”. Molto spesso queste case sono acquistate da chi realmente vuole iniziare una nuova vita o ha voglia di avere un nido tutto suo per rifugiarsi durante i periodi di maggiore stress sul lavoro e ancora i turisti stranieri che magari si sono innamorati dei nostri bellissimi comuni.

Così, il sindaco in questione apre il bando per l’acquisto di queste bellissime case ad un prezzo irrisorio, spesso con un comunicato social. In molti però sono scettici, realmente spenderanno soltanto 1 euro? Scopriamolo insieme.

La testimonianza giunta su TikTok

Come dicevamo, sono molti coloro che vorrebbero tanto accettare le offerte dei vari sindaci ad acquistare a 1 euro le case della loro città eppure la paura li frena, per questo oggi vogliamo riportarvi la testimonianza rilasciata su TikTok da un’utente che ha fatto il grande passo. Stiamo parlando di Yasmina Rakib Requena, la quale ha acquistato una casa nel comune siciliano di Mussomeli.

La giovane ha rivelato di aver pagato realmente 1 euro, seguiti da 490 euro per la gestione immobiliare e di 2500 euro per le spese notarili. Inoltre starebbe aspettando un preventivo per poter iniziare i lavori di ristrutturazione. Come potete notare i costi pagati finora sono più bassi rispetto a quello che avrebbe speso per poter acquistare direttamente la casa in questo borgo con 11.000 anime, non credete?