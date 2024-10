Sei disoccupato? Arriva il bonifico automatico dello Stato, come il Reddito di Cit. | Ma solo se poi cominci a lavorare

Se sei disoccupato e hai intenzione di lavorare subito nella modalità che vi stiamo per descrivere, sappiate che lo Stato vi viene incontro, con questo bonifico che vi proietterà verso un nuovo inizio.

Non è facile per nessuno sbarcare il lunario oggi giorno, a meno che il vostro cognome non faccia parte del gruppo dell’élite, dovrete necessariamente anche voi inventarvi e cercare la vostra strada in maniera del tutto “normale”.

Poi si sa, c’è a chi va bene e riesce a trovare il lavoro della sua vita e chi invece si deve accontentare pur di portare a casa lo stipendio. Nel mezzo di queste due categorie ci sono anche coloro che purtroppo, per tutta una serie di motivi non hanno trovato nessun lavoro e vagano alla ricerca di un impiego lasciando curriculum vitae a tutte le agenzie del lavoro.

Per i disoccupati quindi c’è una buona notizia che potrebbe fargli guardare al futuro con occhi più speranzosi. Se siete disposti a lavorare subito, lo Stato vi aiuta con questo particolare bonifico. Ecco di cosa stiamo parlando.

I vari aiuti dello Stato

Qualora foste disoccupati al momento o comunque percepite un sostegno al reddito, lo Stato vi aiuta facendovi una proposta che in molti hanno colto. Sappiate che chi attualmente percepisce la Naspi o l’Assegno di inclusione, ha un’ottima agevolazione che in pochi possono percepire. Inoltre se risiedete al Sud o se avete tra i 18 e i 35 anni, le donne non hanno vincoli di età, possono fare domanda, dimostrando quello che stiamo per dirvi.

Sul sito di money.it, vengono spiegati nel dettaglio tutti questi aiuti di cui vi abbiamo parlato in maniera molto approfondita, noi ovviamente per limite di spazio, ve le accenniamo soltanto, anche perché dovrete comunque chiedere al Caf di appartenenza, notizie in merito, in quanto verrà vagliata la vostra situazione reddituale, per capire se potete usufruire o meno di questo aiuto.

Aprire un negozio in Italia

Se siete disoccupati e avete voglia di riscattarvi, sappiate che qualora voleste aprire un negozio di qualunque entità, lo Stato italiano vi aiuta con diversi incentivi per poterlo aprire e sperare di cambiare “le vostre stelle”. Dunque, nel caso voi percepiate già la Naspi o l’Assegno di inclusione, sappiate che potrete chiedere tutta la cifra in anticipo, in questo modo con la somma percepita potrete coprire i costi di apertura.

Se invece vivete al Sud o pensavate di trasferirvi, attivando il bonus “Resto al Sud”, avrete una copertura del 100% su di una richiesta massima di 50.000 euro per richiedente, qualora voleste aprire una società. Questo aiuto è rivolto a chi ha un’età compresa tra i 18 anni e i 55 anni. Infine, attivando il Bonus On, tutti i giovani tra i 18 anni e i 35 anni e le donne di ogni età, potranno anche in questo caso chiedere un grosso aiuto allo Stato, per quanto riguarda l’apertura di un negozio. L’importante è dimostrare l’intenzione di lavorare e aprire un’attività, una volta percepito il “bonifico della speranza”.