Questa banca sta facendo come le nonne: apri il portafoglio, incassa il regalo e non lo dire a nessuno | 1000€ per tutti

C’è una banca molto gettonata, in quanto i clienti la vedono un po’ come la nonna di tutti, quando a Natale ti dava i soldi da nascondere. In palio 1000€ per tutti, ecco di cosa parliamo.

I nonni dovrebbero essere inseriti nell’elenco del “Patrimonio dell’UNESCO”, in quanto il rapporto che creano con i nipoti è indissolubile e insostituibile. Almeno la maggior parte, purtroppo ci sono fatti di cronaca che dimostrano il contrario.

Ma siccome siamo vicini a Natale, vogliamo credere soltanto nella parte buona del mondo. L’abbiamo visto anche durante il funerale del ragazzo di 15 anni, dove il nonno in suo onore ha ballato come faceva sempre con lui, per l’ultima volta, davanti alla sua bara.

I nonni poi si sa come fanno, durante il periodo natalizio danno i soldi di nascosto ai nipoti, non ammettendo repliche dai figli, invitandoli a nasconderli e non dirlo a nessuno. La banca in questione sta facendo un po’ la stessa cosa, ti versa un capitale di 1000€ per la gioia dei clienti, sveliamo come.

I consigli della nonna

Una cosa che le nostre nonne ci hanno insegnato è quello di essere più formiche e meno cicale, per parafrasare l’antica favola che nasconde un significato molto profondo. Meglio dunque mettere da parte il nostro denaro per essere sempre pronti ad affrontare qualunque situazione, piuttosto che sperperarlo tutto e oziare come faceva la piccola cicala in estate. Ovviamente non stiamo dicendo che dovete vivere di solo lavoro ma neanche di essere troppo ingenui e non pensare al futuro.

Per questo motivo, bisognerebbe informarsi per tempo in banca o in posta o in un qualunque altro settore e cercare di iniziare a mettere da parte fin da giovani. Bisogna decidere se optare per collocare i propri fondi in azioni, obbligazioni, fondi, in buoni postali e così via. Per questo motivo fareste meglio a informarvi con il consulente di riferimento per chiedere maggiori informazioni.

I risultati pubblicati di questa banca famosa

In merito proprio al discorso di prendere i soldi e metterli da parte senza dirlo a nessuno, un po’ come dicevano le nonne a Natale, ci sono buone notizie per chi ha investito 1000€ in titoli bancari. Giusto per darvi un’idea di quello che avreste potuto guadagnare se aveste investito, volevamo riportarvi l’esempio redatto da money.it.

Chi ha investito nelle azioni offerte dalla BPER Banca 11 mesi fa circa, sul Ftse Mib, come riportano dal sito, la performance di oggi è stata: “+93,99%. Il titolo ha chiuso il 2023 al prezzo di 3,026 €, mentre quello di chiusura di martedì 12 novembre è stato a 5,87 €. In pratica mancherebbe un altro po’ di strada da percorrere per arrivare al raddoppio nominale lordo dell’ipotetico capitale di mille euro di gennaio”. Se proseguite poi nella lettura sul sito di economia, troverete anche gli altri dati registrati nelle altre banche.