Poste Italiane, ora disponibile il bonus Turista per sempre: 2400€ senza limiti di isee | Facilissimo ottenerlo

Se volete vivere il sogno del “turista per sempre”, c’è un’interessante proposta rilasciata da Poste Italiane che potrebbe veramente lasciarvi senza parole. Per ottenere 2400 euro è facilissimo, la possono fare tutti.

La vita è una ruota che gira per tutti quanti, quando siamo ragazzini guardiamo gli adulti come se fossero alieni, per poi arrivare alla medesima età senza neanche accorgercene. Quando iniziamo a lavorare, bisogna essere scaltri e pensare al futuro, in quanto in anzianità la semplice pensione proposta dallo Stato, potrebbe non bastare.

Per questo motivo il pensiero ricorrente del mettere da parte, investire e quant’altro per sperare di fare una vita in tranquillità è l’obiettivo primario di quasi tutti i lavoratori. Ovviamente bisogna essere informati, in modo da scegliere la situazione migliore per noi stessi.

Qualora il vostro scopo fosse quello di fare il “turista per sempre”, sappiate che Poste Italiane ha una bella notizia per voi. Grazie a questo metodo, potrete ottenere 2400 euro, senza limiti di ISEE e soprattutto in maniera facile e alla portata di tutti.

I buoni di Poste Italiane

I cittadini quando decidono di mettere da parte i propri risparmi si indirizzano su più vie. Dipende sempre dal tipo di rischio che si è pronti a correre, c’è chi per esempio se la sente di investire in azioni, scegliendo poi il tipo di rischio e chi invece vuole essere sicuro di riprendere il capitale.

In merito alla prima opzione, ci sono molte vie dove indirizzarsi, in posta, in banca, sui siti online e così via. Per la seconda opzione invece, aprire uno dei vari buoni postali messi a disposizione da Poste Italiane, potrebbe essere un’idea più sicura. Sappiate che con i buoni, gli interessi li potrete percepire al termine del periodo scelto sul capitale e non mese per mese. Oltre a questo però, sappiate che i buoni sono esenti da imposta di successione e non richiedono costi di sottoscrizione o rimborso.

Una rendita di 2400 euro

Poste Italiane offre diversi tipi di buoni ai suoi clienti, per aiutarli a mettere da parte i propri risparmi senza il timore di perdere il capitale investito. Di soluzioni ce ne sono diverse, se per esempio sperate un giorno di fare il “turista per sempre”, magari quando andrete in pensione, sappiate che potrete aderire per esempio al Buono 4 Anni Risparmiosemplice, grazie al quale potrete ottenere una rendita di 200 euro al mese se li mettete da parte in un anno per esempio, avrete già ottenuto 2400 euro.

Con questo metodo, qualora riusciste a mettere da parte 24 buoni nello stesso Piano di Risparmio, sappiate che avrete un rendimento annuo lordo del 3,50% anziché quello standard dell’1,50%. Oltre a questo ci sono comunque altre opzioni che potrete verificare sul sito di Poste Italiane o direttamente nei loro uffici.