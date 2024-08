Poste Italiane cerca Te e assume in tutta Italia: oltre 3000 posti liberi | Il contratto é pronto da firmare

Offerte di lavoro da Poste Italiane, l’azienda prevede di assumere 3.600 nuove risorse in tutta Italia, le posizioni aperte e come candidarti

Poste Italiane, una delle realtà più consolidate e rilevanti nel panorama lavorativo italiano, continua a investire nel futuro attraverso un ambizioso piano di assunzioni concordato con i sindacati. L’azienda, che offre una vasta gamma di servizi finanziari, logistici e di telecomunicazioni, rappresenta un’opportunità lavorativa stabile e in continua crescita.

Il piano di assunzioni previsto per il 2024 mira a inserire 3.600 nuove risorse in tutte le aree operative del Gruppo, offrendo opportunità di carriera in settori strategici. Le posizioni aperte riguardano diverse tipologie di professionisti a qualunque livello. Inviare la domanda è facile ma attenzione alle scadenze.

Opportunità di lavoro: Posizioni aperte e scadenze

Poste Italiane offre diverse posizioni in tutta Italia per chi è alla ricerca di una carriera stabile e dinamica. Tra le offerte di lavoro più numerose c’è quella per il ruolo di portalettere. Questa posizione richiede capacità di guida e una buona conoscenza del territorio. Le candidature sono aperte fino al 20 agosto 2024, offrendo ai candidati interessati la possibilità di unirsi a uno dei settori più vitali dell’azienda.

Un’altra posizione di grande interesse riguarda gli addetti alla logistica per i centri di smistamento SDA Express Courier, un ruolo cruciale nel garantire l’efficienza delle operazioni di consegna. Le sedi interessate includono Bologna, Castel San Giovanni (PC), Landriano (PV), Malpensa (MI) e Napoli.

La scadenza per l’invio delle candidature a Poste italiane è il 1 settembre 2024. I candidati selezionati avranno l’opportunità di lavorare in un ambiente dinamico e tecnologicamente avanzato, contribuendo alla gestione e distribuzione delle spedizioni a livello nazionale.

Inoltre, Poste Italiane cerca consulenti finanziari per le filiali di 60 comuni italiani. Questa posizione richiede una forte predisposizione al contatto con il pubblico e competenze in ambito finanziario, con la possibilità di crescere all’interno di un contesto altamente professionale e stimolante.

Addetti alla redazione del TgPoste, per la sede di Roma, sono ricercati con scadenza per le domande l’8 settembre 2024. Questo ruolo è ideale per i candidati con una formazione in comunicazione o giornalismo e offre la possibilità di lavorare nella produzione di contenuti per una delle testate interne più rilevanti del gruppo.

Neolaureati sono invitati a candidarsi per i centri di prevenzione frodi situati in diverse città italiane tra cui Bologna, Cagliari, Caserta, Catania, Genova, Milano, Napoli, Roma e Venezia. Ma attenzione, le candidature per queste posizioni sono aperte fino al 30 settembre 2024.

Selezione e procedimento di assunzione: Poste Italiane

Le modalità di selezione di Poste Italiane variano in base al profilo ricercato. Per i candidati senza esperienza, il processo di selezione comprende test attitudinali e di lingua inglese, prove di gruppo e colloqui individuali. E per alcuni ruoli, come quello del portalettere, ci saranno anche prove pratiche specifiche. Mentre i candidati con esperienza nel ruolo scelto, dopo un’intervista con gli addetti alle Risorse Umane, saranno selezionati e richiamati per l’assunzione.

Queste opportunità offrono la possibilità di contribuire alla crescita di una delle aziende più importanti d’Italia, all’interno di un ambiente di lavoro inclusivo e innovativo. Poste Italiane, con il suo impegno verso l’occupazione e lo sviluppo delle competenze, continua a essere un punto di riferimento per chi cerca stabilità e crescita professionale.