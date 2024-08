Planetaria professionale: le casalinghe continuano a sognarla | Non basta uno stipendio per comprarla

Tutti quanti sognano di poter acquistare la planetaria professionale, ma generalmente è il prezzo a frenare l’entusiasmo. Ecco perché oggi vogliamo parlarvi di questa offerta geniale che non vi prosciugherà un intero stipendio.

Ci sono essenzialmente tre gruppi di persone: quelli che amano cucinare, quelli che ci provano e quelli che proprio non ne vogliono sentire parlare. Ognuno ha una cosa in comune ovviamente, cioè la passione per il cibo, fonte essenziale per la vita.

Diciamo che oggi giorno ci sono moltissimi strumenti che vengono in aiuto di tutti, sia per coloro che si sentono già chef stellati, sia per tutti quelli che ci provano intensamente guardando e riguardando tutti i vari posti di cucina e anche per coloro che sono degli assi a scegliere sempre il cibo già pronto al supermercato.

Con una planetaria professionale, a prescindere dal gruppo di appartenenza, infatti è sognata da molti, tutti possono preparare pizza, pane e altri prodotti lievitati, direttamente a casa. A frenare molti è il costo, ma con questa offerta, potrete acquistarla, senza farvi fuori uno stipendio.

Tutto quello che è possibile cucinare con la planetaria

Per tutti coloro che si staranno chiedendo: “Perché dovrei comprare una planetaria professionale?”, vogliamo quindi darvi un’infarinatura (eufemismo a parte), su tutto quello che potreste fare grazie a questo elettrodomestico elettrico. Un po’ come con il Bimby, anche con questo strumento, una volta impostata e fatta partire, mentre lei prepara voi potrete fare altro in casa.

Sono tre le funzioni principali che vi salveranno la vita con questo strumento, cioè impastare, montare e miscelare. Con la prima funzione potrete preparare l’impasto di pane, pizza e di tutti i prodotti lievitati che vi vengono in mente. Con la funzione montare, la macchina vi aiuterà con tutte quelle ricette che necessitano di incorporare l’aria, come per esempio gli albumi a neve, la panna montata e così via e infine con l’ultima impostazione, andrete a miscelare e incorporare i vari ingredienti.

Pagabile in tre piccole rate

Dopo aver capito perché dovreste comprarla, siamo qui a riportarvi un’offerta imperdibile che vi aiuterà ad acquistare la planetaria professionale senza “farvi fuori” un intero stipendio. Li conosciamo tutti i costi di questo elettrodomestico, ma se l’acquistate sul sito kitchenaid.it, avrete una grande possibilità.

Si chiama: “PLANETARIA CON CIOTOLA SOLLEVABILE 6,9 L – PROFESSIONAL – Rosso imperiale” e sarà vostra alla cifra di 1129,00 euro con la possibilità di pagarla in tre comode rate da 376,33 euro con le spese di spedizione gratuite. Su KitchenAid, troverete questa e tanti altri prodotti da tenere in considerazione.