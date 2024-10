Eurospin svela il segreto di Salt Bae: con 40€ te lo porti a casa | Elettrodomestico mai visto in Italia

Da Eurospin vendono un elettrodomestico che sicuramente sarà molto gradito anche dallo chef turco, Salt Bae. Con 40 euro ve lo portate a casa ed è difficile vedere un pezzo del genere qui da noi.

In molti pensano che da Eurospin si possa acquistare soltanto cibo, ma in realtà non è così, in quanto tra le sue corsie si nasconde tutto un mondo che a molti sfugge. Sicuramente il loro pezzo forte è l’alimentazione, questo è vero.

Tanto buon cibo prelibato, di tutti i tipi e forme che vi farà venire voglia di andarci più spesso, per poter creare pasti sempre diversi. Oltre a questo però, nel noto discount è possibile trovare un po’ di tutto, dagli elettrodomestici, all’abbigliamento, ai prodotti per gli animali e così via.

Tra i vari articoli da non farsi scappare in questo nuovo volantino, c’è sicuramente questo elettrodomestico, grazie al quale potrete mettere in pratica tutti i segreti del noto chef turco, Salt Bae. Con soli 40 euro, sentirete che gusto!

Cosa comprare all’Eurospin

Oltre all’elettrodomestico di cui vi parleremo a breve, volevamo farvi una lista di cose da comprare per poter fare in modo di usare questo attrezzo nella maniera migliore possibile. Prenderemo le informazioni direttamente dall’ultimo volantino attivo dell’Eurospin, il quale è ricco di chicche a prezzi veramente scontati.

Dunque, vi servirà sicuramente la salsa barbecue a 1,99 euro, la Cola a 0,79 euro, la Birra Lager a 1,15 euro, le patate rustiche a 2,49 euro, il Maxi Hamburger di Scottona a 2,49 euro, nonché il Pane per Hamburger a 0,89 centesimi, le Fettine di Cheddar a 1,15 euro e la maionese squeeze a 1,09.

Il sale alla Salt Bae

Una volta acquistati tutti gli ingredienti precedentemente descritti, è ora di comperare sul nuovo volantino dell’Eurospin, la Raclette Elettrica, grazie alla quale potrete fare il vostro barbecue direttamente a casa vostra. Avrete a disposizione 1 piastra grill in alluminio, 8 raclette e una superficie di cottura in pietra. Questo splendido elettrodomestico sarà vostro alla modica cifra di 44,99 euro.

Questo fine settimana dunque, invitate i vostri amici, in quanto il barbecue è assicurato e per provare a imitare il noto chef turco, Salt Bae, non salerete il vostro cibo con l’oro, però sicuramente con il sale farete un figurone. Sono moltissimi i video diventati virali, dove il famoso chef mostra ai suoi commensali tutta la passione e la dedizione che mette nel preparare un secondo con i fiocchi. Seguendo poi i suoi preziosi consigli, potreste fare pratica sulla vostra piccola piastra casalinga e chissà che un giorno anche voi non diventerete dei macellai/chef multimiliardari come lui?