Bonus Natale 2024, annunciata data e ora di apertura domande | Esaurimento fondi previsto in 75 minuti

Annunciata la data e l’ora del nuovo Bonus Natale 2024 che farà piacere a molti, la data e l’ora per la presentazione della domanda è già uscita. Sicuramente i fondi si esauriranno subito, ecco a chi spettano.

Che siate dipendenti, autonomi, disoccupati o pensionati è fondamentale che vi teniate sempre in costante aggiornamento in quanto per ogni categoria sono previste modalità diverse di aiuti, riduzioni, pagamenti, costi e così via.

Molte volte ci sono degli agevolazioni particolari che possono essere richiesti soltanto entro termini specifici che molte volte però non si conoscono e quindi si rischia di perderli per questo motivo. Altre volte basta semplicemente l’ISEE per vedersi accreditare notevoli sconti che diciamocela tutta, fanno sempre comodo.

Per questo oggi vogliamo parlarvi per tempo di quello che è stato definito come una sorta di “Bonus Natale 2024”, in quanto i fondi entreranno in vigore nel periodo natalizio. Ecco a chi spettano ed entro quando bisognerà presentare la domanda.

Come presentare questo bonus

Prima di rivelarvi entro quanto dovrete presentare la domanda è opportuno che capiate come presentarla. In pratica, dovrete inoltrare una comunicazione integrativa, indicando il relativo ammontare del credito di imposta, utilizzando l’apposito software che l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dell’interessato o da un intermediario ovviamente abilitato. Una volta presentata la domanda, entro 5 giorni riceverete una comunicazione di presa in carico.

Qualora aveste commesso errori, vi arriverà una comunicazione con il motivo del rigetto. Inoltre, se il credito d’imposta sarà superiore a 150.000 euro dovrete allegare la dichiarazione antimafia, barrando le voci più consone alla vostra situazione.

Contributi Zes Unica: in cosa consistono

Come avrete capito, questo “Bonus Natale 2024”, chiamiamolo così è destinato alle imprese che hanno fatto investimenti in zone considerate più disagiate a livello economico. Questo aspetto è stato inserito nel decreto Sud e stiamo parlando precisamente della ZES Unica Sud per ottenere i contributi, sotto forma di credito d’imposta.

Tutte le aziende che hanno effettuato degli investimenti in strutture che operano in Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Sicilia, Molise, Sardegna e nelle zone assistiti dell’Abruzzo, potranno inoltrare la domanda integrativa entro il 2 dicembre 2024, inserendo tutte le spese sostenute fino al 15 novembre 2024. Sul sito di money.it, troverete gli allegati con le spiegazioni di come presentare la domanda, qualora voleste inoltrare il tutto in maniera autonoma. In caso contrario fareste meglio a rivolgervi al vostro commercialista, in modo da presentare il tutto nei termini consoni, evitando quindi di perdere questa grande opportunità che vi farà sicuramente passare un felice Natale.