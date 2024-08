Bonus Figli a Scuola 2024: non serve fare domanda spetta a tutti | Fino a 152€ per ciascun figlio studente

Il bonus figli scuola 2024 è un’agevolazione che spetta a tutti, non dovete neanche presentare domanda, potete prendere fino a 152 € per ciascun figlio studente, proseguite nella lettura e vi spieghiamo come fare.

I genitori lo sanno molto bene ci sono moltissime spese che ruotano attorno ai figli che ognuno deve tenere in considerazione anno dopo anno, in modo da poter mettere da parte il necessario, quando possibile, per potergli dare tutto quello di cui necessitano.

Ha fatto scalpore una notizia degli ultimi giorni dove un bambino pur di proteggere i propri genitori che non avevano i soldi per comprargli l’occorrente per la scuola, continuava a dire agli insegnanti di aver dimenticato il materiale a casa. Sarebbe bello se fatti del genere non si verificassero più, proponendo agevolazioni e bonus anche per questo aspetto molto importante della vita di un bambino e della sua famiglia.

Per questo oggi siamo qui a informare i genitori di questo bonus figli scuola 2024, il cui rimborso spetta a tutti senza il bisogno di presentare nessuna domanda. Potrete ottenere fino a 152 euro per ogni figlio studente di casa. Ecco cosa dovete fare.

Bonus figli scuola 2024: a chi spetta

Ci teniamo a indicarvi subito a chi spetta questo bonus figli scuola 2024, in quanto sappiamo già che in molti sono tentati da interrompere la lettura perchè pensano spetti solo ai ragazzi più grandi o che ci siano particolari limiti di Isee, non è così per questo vi invitiamo a leggere fino alla fine.

Sappiate che questo tipo di rimborso spetta a tutti i genitori che hanno figli che frequentano la scuola dell’infanzia; scuola elementare (primaria di primo grado); scuola media (secondaria di primo grado); scuola superiore (secondaria di secondo grado).

Bonus figli scuola 2024: come ottenere il rimborso

Ed eccoci giunti alla parte più importante del nostro articolo, ecco cosa fare per ottenere questo bonus figli scuola 2024. Questo particolare rimborso si ottiene crocettando l’area E del modello 730, utilizzando il codice 12 utilizzando le righe da E8 a E12, inserendo tutte le spese ottenute per ciascun figlio, utilizzando una riga per ognuno, inserendo il nome dello studente.

In questa sezione andranno inserite tutte le spese inerenti a “gite scolastiche; assicurazione scolastica; mensa e trasporto scolastico; corsi pomeridiani; tasse per diplomi e spese di iscrizione”, come possiamo leggere sul sito brocardi.it. Non si possono includere le spese inerenti al materiale scolastico, libri, zaini e cancelleria. Per farvi un esempio standard, per ogni studente si possono inserire massimo 800 euro di soglia massima per il calcolo del bonus, applicando una detrazione del 19%, il rimborso sarà di 152 euro.