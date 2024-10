Altro che Superenalotto: il bonus verrà devoluto tra tutti gli italiani | 671,93€ per tutte le famiglie

In che senso questo bonus di 671,93€ verrà devoluto agli italiani? In molti si sono fatti questa domanda, soprattutto perché paragonato al Superenalotto pare essere un affare migliore.

Molte volte le metafore della vita usate dagli antichi per spiegare l’esistenza alle nuove generazioni, funzionavano molto di più, rispetto ai grandi paroloni che sentiamo oggi giorno in televisione. Alla fine la semplicità è sempre stata l’arma migliore, in quanto tutti capiscono e possono agire.

Piero Angela per esempio l’aveva capito, motivo per cui tutti i documentari che ha trasmesso erano non solo accattivanti ma spiegati in una maniera talmente tanto leggera ma sempre in modo professionale, che era impossibile non imparare.

La storia quindi della Cicala e della Formica dovrebbe essere un mantra di vita per tutti. Per questo motivo non stupisce il fatto che a beneficiare di questo bonus di 671,93€ sono parecchi. Cerchiamo di spiegarci meglio.

Il controsenso del Superenalotto

Giocare al Lotto, Superenalotto e così via ha sempre affascinato molti cittadini, i quali sperano di poter cambiare le loro vite, qualora la Dea Bendata guardasse dalla loro parte. Non è facile indovinare una combinazione di numeri, così come non è facile vincere al Gratta e Vinci. Eppure molti cittadini illusi forse da quella piccola probabilità statistica e da quei casi sporadici di vincita, iniziano a giocare spesso, anche grosse somme di denaro, cadendo poi nella dipendenza da gioco.

In realtà, non vi diciamo che non dovete giocare se è quello che desiderate, ma è sciocco sprecare il proprio capitale in questo modo. Non sarebbe meglio ritagliarsi una piccola parte al gioco e il resto metterlo da parte, investendo in qualcosa di più redditizio? Anche perché la vittoria, se non si parla di grosse cifre è relativa, se pensate a quanti soldi avete investito prima di riuscire a vincere nel corso della vostra vita, molte volte non siete neanche rientrati di quella cifra.

Il bonus della felicità

In rete abbiamo sentito spesso parlare di questi 671,93€ che alcuni italiani sono riusciti a guadagnare senza aver fatto nulla, se così possiamo dire. Ma com’è possibile vi starete chiedendo? Semplice, molti hanno investito sul buono fruttifero postale 3×2 di Poste Italiane.

Come riportano da money.it, usufruendo del Simulatore che il servizio mette a disposizione, è possibile scoprire quale sarà l’interesse guadagnato, se lasciate la cifra investita fino alla fine degli anni previsti. Ebbene, ipotizzando un investimento di 7000,00 euro come riportano dal sito, la cifra che vi abbiamo rivelato sopra è quella che il cittadino guadagnerà, senza aver fatto nulla in pratica. Se ci pensate bene, al Superenalotto a vincere sarà magari uno, chi invece si affida a questo bonus parastatale otterrà sempre questo piccolo gruzzoletto, attendendo semplicemente gli anni previsti dal contratto. Non male no?