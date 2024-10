Controlli a tappeto nel weekend autunnale appena trascorso

Nel weekend autunnale appena trascorso, sono stati effettuati i consueti controlli interforze previsti dall’ordinanza del Questore di Catania. Questi controlli, attuati in conformità alle direttive del Ministro dell’Interno e al Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, sono stati pianificati con l’obiettivo di garantire una maggiore sicurezza nelle aree particolarmente frequentate in questo periodo dell’anno.

Gli agenti della Questura, coordinati da un ufficiale della Polizia di Stato, insieme alla Polizia Scientifica e supportati dalla Polizia Locale, hanno svolto pattugliamenti fissi e mobili in diverse aree della città. Le zone più attenzionate sono state il centro storico (piazza Bellini, via Sangiuliano, via Landolina, via Coppola, piazza Università, piazza Stesicoro, via Santa Filomena e via Gemmellaro) e l’area di piazza Nettuno e via del Rotolo, dove sono ancora presenti famiglie e bambini.

Lungo tutto il lungomare, da piazza Europa a piazza Mancini Battaglia, sono stati effettuati pattugliamenti congiunti della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza per tutta la notte. Controlli amministrativi sono stati eseguiti sulle attività commerciali, sia in zona lungomare che nel porticciolo di Ognina. Durante queste operazioni, sono state identificate 167 persone, di cui 47 con precedenti, e controllati 71 veicoli. Le sanzioni sono state elevate principalmente per guida senza casco, senza assicurazione e senza revisione, con conseguenti sequestri amministrativi.

Un’attenzione particolare è stata rivolta al contrasto dei parcheggiatori abusivi. Tre persone sono state multate per esercizio abusivo: un 55enne in piazza Turi Ferro, un 46enne in via Dusmet e un 28enne in via Domenico Tempio. Inoltre, tre soggetti sono stati denunciati per violazione delle prescrizioni del D.AC.UR, emesso dal Questore, che vieta loro la presenza nelle vie limitrofe.

Parallelamente, i Carabinieri, con l’impiego della Compagnia di Piazza Dante e del Nucleo Radiomobile, hanno operato nel quartiere San Cristoforo, a Castello Ursino e nelle zone circostanti, con servizi di prevenzione contro reati predatori e spaccio di droga. Sono state controllate 111 persone e 48 veicoli, con 10 multe elevate per violazioni al Codice della Strada, per un totale di circa 8.700 euro. Le violazioni più comuni sono state l’uso del cellulare alla guida, la mancata assicurazione, la mancata revisione e la guida senza patente.

I controlli hanno riguardato anche la prevenzione della guida in stato di ebbrezza, ma nessuno dei conducenti sottoposti a verifica è risultato positivo all’alcoltest. Nell’ambito dei controlli antidroga, un 27enne catanese è stato trovato in possesso di marijuana e segnalato all’Ufficio Territoriale del Governo come assuntore.

L’attività dinamica di prevenzione, realizzata con pattugliamenti su strada e a piedi, ha garantito un tranquillo svolgimento della movida notturna, senza disordini e con una riduzione dei fenomeni di illegalità diffusa. Le forze dell’ordine continuano così a svolgere un ruolo fondamentale nel mantenere la sicurezza nelle zone di maggiore aggregazione della città.