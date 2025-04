Un sisma di magnitudo 4.8 fa tremare Catania e la costa ionica

Notte agitata per gli abitanti di Catania e dintorni. Alle 3:26 del 16 aprile 2025, una scossa di terremoto di magnitudo 4.8 è stata registrata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). L’epicentro è stato individuato nel mar Ionio meridionale, a una profondità di 48 chilometri.

Il sisma è stato avvertito distintamente in città, nei paesi etnei e lungo la fascia costiera ionica, svegliando molte persone. Numerose le segnalazioni, ma fortunatamente non si registrano danni né a edifici né a persone.

La scossa, anche se di breve durata, ha generato preoccupazione tra i cittadini, molti dei quali sono usciti in strada per precauzione. Al momento non si segnalano ulteriori movimenti significativi, ma l’evento è sotto costante osservazione da parte degli esperti.