Operazione di controllo straordinario a Catania

Nel cuore pulsante di Catania, le giornate che hanno anticipato il Ferragosto sono state segnate da un’intensificazione dei controlli di sicurezza, orchestrati con precisione dal Commissariato Centrale su direttiva del Questore. Un’operazione serale, che ha visto l’impiego di tre equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale”, ha avuto come teatro il centro cittadino, luogo di vivace fermento e, purtroppo, anche di episodi delittuosi.

I posti di controllo, eretti in via VI Aprile e in punti nevralgici come piazza Stesicoro e via Dusmet, non si sono limitati alla mera verifica delle norme di circolazione stradale. L’obiettivo era più ampio: garantire un presidio di legalità in aree recentemente teatro di furti notturni, in particolare di telefonini strappati di mano ai pedoni.

Non sono mancate le sanzioni per violazioni al Codice della Strada, con una particolare incidenza di infrazioni legate alla guida senza casco, senza copertura assicurativa e senza carta di circolazione.

Un’attenzione speciale è stata riservata ai parcheggiatori abusivi, una figura ricorrente in piazza Carlo Alberto, soprattutto durante le serate di eventi alla Villa Bellini.

I controlli serali hanno avuto anche lo scopo di monitorare il rispetto delle restrizioni alla libertà personale, con dieci verifiche effettuate su individui sottoposti a misure domiciliari, senza però riscontrare violazioni.

Infine, nel rione San Berillo, l’attenzione si è concentrata sulla prevenzione del fenomeno dello spaccio di droga. La presenza sospetta di due motocicli ha portato alla scoperta che uno di essi, di grossa cilindrata, era stato rubato due giorni prima. Grazie all’efficacia degli agenti, il proprietario ha potuto riabbracciare il suo mezzo. Un risultato analogo è stato ottenuto per il secondo motociclo, sottratto nell’agosto dell’anno precedente.

Queste azioni rientrano in un quadro più ampio di vigilanza e sicurezza, che vede le forze dell’ordine impegnate a garantire la tranquillità dei cittadini e a preservare l’ordine pubblico in una città che, nonostante le sfide, continua a mostrare il suo volto più accogliente e vivace.