Cateno Show: la conversione Politica tra Bibbia, Lupi e Centrodestra

Palermo, Hotel San Paolo. La folla è in delirio, i pullman hanno scaricato i fedelissimi, i banchi dei libri sono ben forniti e sul palco c’è lui: Cateno De Luca, il re della politica-spettacolo. Questa volta, il leader di Sud chiama Nord ha un annuncio che lascia tutti col fiato sospeso: “Mi dimetto da segretario del movimento!” Ma niente panico: Cateno non lascia, raddoppia. Tra citazioni bibliche e proverbi in dialetto, il messaggio arriva chiaro: il rapporto con Schifani si è evoluto. Da “ologramma” a “San Francesco” è un attimo, e De Luca è pronto a fare il tirocinio a Palazzo d’Orleans, pur restando ufficialmente all’opposizione. O almeno così dice.

Dalla platea gli esponenti del centrodestra applaudono, ammiccano e lanciano inviti nemmeno troppo velati: “Vieni con noi!” dicono Marcello Caruso di Forza Italia, Giorgio Assenza di Fratelli d’Italia, Nino Germanà della Lega e altri big della maggioranza. Persino il grillino Nuccio Di Paola prova a farlo ragionare: “Devi scegliere!” Ma De Luca non si lascia incastrare: “Io resto un lupo solitario… ma come quello di Gubbio!”

E allora, quale sarà il suo nuovo cammino? Il 18 marzo presenterà “Ti Amo Sicilia”, un laboratorio politico per “portare idee al governo regionale”. Traduzione: un nuovo passo verso il centrodestra, ma senza bruciare le tappe. Nel frattempo, il testimone passa ai fedelissimi Danilo Lo Giudice e Laura Castelli.

Tra applausi e citazioni di Piersanti Mattarella e don Pino Puglisi, De Luca lascia il palco con un’ultima benedizione: “Che il buon Dio ci accompagni.” Verso dove? Con Cateno, mai dare nulla per scontato.