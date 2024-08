Catania FC Completa il Pagamento della Fideiussione da 4,2 Milioni

Il Catania FC ha completato un passaggio cruciale per la sua stagione sportiva, versando 4,2 milioni di euro per la fideiussione richiesta dal regolamento della Lega Pro. Questo movimento finanziario è essenziale per la regolarizzazione dei tesseramenti dei giocatori e per prevenire una penalizzazione di 1 punto all’inizio della stagione. Recentemente, alcuni ritardi nei trasferimenti di fondi da una banca estera hanno causato preoccupazioni, ma il pagamento è stato finalmente effettuato. Con questa garanzia, il club può continuare a perseguire i suoi ambiziosi progetti. Tutti gli occhi sono ora puntati sul presidente Ross Pelligra, in attesa di una conferma ufficiale dell’operazione da parte del Catania FC.

