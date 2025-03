San Cristoforo, blitz interforze nei negozi: sequestri e sanzioni per oltre 21 mila euro

Un’importante operazione interforze, coordinata dalla Polizia di Stato, è stata condotta nei giorni scorsi nel quartiere San Cristoforo di Catania per garantire la sicurezza alimentare dei consumatori e verificare la regolarità amministrativa delle attività commerciali.

La task force, guidata dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura, ha visto il coinvolgimento della Polizia Stradale, del Reparto Prevenzione Crimine, del Corpo Forestale della Regione Siciliana, e della Polizia Locale – Annona e Viabilità.

I controlli si sono concentrati su bar, panifici e rivendite di ortofrutta, portando al sequestro di 130 chili di alimenti non tracciati, tra carne, frutta, ortaggi e dolciumi. Le sanzioni amministrative elevate ammontano complessivamente a oltre 21 mila euro. Durante l’operazione sono state identificate 30 persone, di cui 11 già note alle forze dell’ordine.

In via Plebiscito, in due rivendite di frutta e verdura – una delle quali ambulante – è stata accertata la totale assenza dei requisiti professionali per la vendita di prodotti alimentari. Il Corpo Forestale ha proceduto al sequestro di 100 kg di arance prive di tracciabilità e ha sanzionato uno dei titolari per la mancata documentazione attestante la legittima provenienza della merce.

In altre due attività commerciali, destinate alla vendita di alimenti preparati, sono stati sequestrati ulteriori 30 kg di prodotti alimentari e elevate sanzioni per circa 3.500 euro, a causa dell’impossibilità di verificarne l’origine.

La Polizia Locale ha inoltre riscontrato occupazioni abusive di suolo pubblico in diversi esercizi, dove erano presenti tavoli, sedie e tendaggi posizionati anche sulla carreggiata, senza autorizzazione. In un caso è stata sanzionata anche la presenza di insegne e pubblicità abusive.

Le verifiche hanno interessato anche alcune società di autonoleggio e centri scommesse, dove sono state rilevate violazioni amministrative con sanzioni per quasi 4.000 euro.

Durante l’operazione, gli agenti hanno anche accertato numerose infrazioni al Codice della Strada, sanzionando 34 veicoli in sosta vietata. In un caso è stata rilevata l’assenza della copertura assicurativa, con conseguente sequestro del mezzo.

L’attività si inserisce nell’ambito delle iniziative promosse per il contrasto all’illegalità diffusa e la tutela della salute pubblica, e proseguirà nelle prossime settimane con ulteriori controlli mirati.