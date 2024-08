Micro discariche alla spiaggia libera, una sfida per tutti

Catania si trova di fronte a una sfida ambientale che coinvolge cittadini, amministrazione comunale e gestori privati: le micro discariche di rifiuti indifferenziati che si formano all’ingresso della spiaggia libera comunale n.1 e, occasionalmente, anche nelle altre due strutture di accesso libero al mare.

Queste discariche, segnalate da numerosi cittadini preoccupati per l’impatto sulla bellezza naturale e sull’ecosistema marino, sono il risultato di una gestione irregolare dei rifiuti, a quanto pare, “da parte del gestore privato della concessione demaniale”. La mancata differenziazione dei rifiuti e il non rispetto del calendario di raccolta hanno portato a sanzioni ripetute per il gestore.

L’accumulo di rifiuti richiede interventi costosi e laboriosi da parte degli operatori ecologici, che a volte devono ricorrere all’uso di mezzi meccanici per rimuovere l’enorme quantità di detriti. Questo non solo comporta un dispendio di risorse umane e finanziarie, ma aumenta anche la quantità di rifiuti indifferenziati, complicando ulteriormente il processo di smaltimento.

L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con l’azienda appaltatrice della raccolta dei rifiuti, sta lavorando per affrontare questa situazione. Nonostante gli sforzi per separare le frazioni giornaliere di rifiuti, la situazione ha portato a ritardi e perdite di tempo significative.

Di fronte a questa problematica, l’Amministrazione sta valutando la possibilità di revocare la concessione al gestore delle tre spiagge libere comunali. Questa misura potrebbe rappresentare un passo importante verso il ripristino dell’ordine e della pulizia nelle aree costiere di Catania, essenziali per il benessere dei cittadini e l’attrattiva turistica della regione.

In questo momento critico, è fondamentale che tutti gli attori coinvolti collaborino per trovare soluzioni sostenibili e a lungo termine che possano garantire la tutela dell’ambiente e la qualità della vita a Catania.

Il sindaco di Catania, Enrico Trantino, ha espresso la sua frustrazione riguardo la situazione dei rifiuti sulla spiaggia libera numero 1 tramite un post su Facebook. Ha descritto come inaccettabile il comportamento di chi porta i rifiuti in spiaggia, un luogo che dovrebbe essere pulito e sicuro per i bambini. Ha sottolineato che sarebbe molto più semplice e veloce se i rifiuti venissero smaltiti correttamente.

Trantino ha poi auspicato che coloro che considerano normale tale comportamento cambino le loro abitudini o, in modo provocatorio, si trasferiscano “nella giungla”. Ha concluso ribadendo il suo credo che Catania sia come una casa per i suoi cittadini e che trattando gli spazi pubblici con lo stesso rispetto riservato alle proprie abitazioni, la comunità nel suo insieme ne trarrebbe beneficio.

Ecco alcune azioni che i cittadini possono intraprendere per prevenire l’accumulo di rifiuti, basate sul contesto della pagina web:

Gestione Corretta dei Rifiuti: I cittadini possono assicurarsi di differenziare correttamente i rifiuti e rispettare il calendario di raccolta per evitare sanzioni.

Segnalazione delle Discariche: È importante che i cittadini segnalino le micro discariche di rifiuti indifferenziati alle autorità competenti.

Collaborazione con l’Amministrazione: I cittadini possono collaborare con l’Amministrazione Comunale e l’azienda appaltatrice della raccolta dei rifiuti per trovare soluzioni sostenibili.

Sostegno alle Misure di Pulizia: Partecipare attivamente e supportare gli interventi di pulizia delle aree costiere può contribuire a mantenere l’ordine e la pulizia.

Queste azioni sono essenziali per garantire la tutela dell’ambiente e la qualità della vita a Catania.