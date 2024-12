La scelta del Capodanno in Sicilia non è ancora stata fatta

La notizia diffusa da alcuni organi di stampa che anticipa un Capodanno in diretta dalla Sicilia, trasmesso sulle reti Mediaset, non è ancora confermata. Inoltre, non è certo che Piazza Duomo a Catania sarà il centro della celebrazione per salutare l’anno vecchio e accogliere quello nuovo. L’avviso pubblico per l’organizzazione dell’evento è ancora aperto, con termine fissato per la prossima settimana. Palazzo d’Orleans, in merito a quanto riportato dai media, ha chiarito in una nota che la Regione ha pubblicato un avviso rivolto agli operatori televisivi per l’organizzazione e la trasmissione di un evento per il Capodanno 2025. La Regione non ha ancora individuato una città specifica per ospitare l’evento, lasciando alle emittenti televisive il compito di proporre progetti, compresa la scelta della location, sulla base delle esigenze televisive. L’avviso scadrà la prossima settimana, e le emittenti televisive presenteranno le loro proposte, comprese esibizioni artistiche in linea con i tradizionali spettacoli dell’ultimo dell’anno. Nonostante l’avviso ancora aperto, Catania è data come favorita per ospitare l’evento.

Si prepara infatti a diventare il cuore pulsante del Capodanno Mediaset, con una diretta televisiva su Canale 5 da Piazza Duomo, che per l’occasione sarà trasformata in un grande palcoscenico all’aperto. La città accoglierà artisti e un vasto pubblico. L’evento sarà sostenuto da un investimento di 2 milioni di euro da parte del Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani. Federica Panicucci, volto noto di Canale 5, sarà alla conduzione della serata, con la partecipazione quasi certa di alcuni talenti provenienti dal programma “Amici” di Maria De Filippi. La serata promette di essere un’occasione per valorizzare i giovani artisti emergenti. Oltre a Catania, anche altre città siciliane ospiteranno eventi imperdibili. A Palermo si esibirà Biagio Antonacci, mentre a Messina sarà la volta di Laura Pausini e RDS. La Sicilia si prepara a un Capodanno ricco di musica, arte e festeggiamenti. Catania si sta preparando ad accogliere il nuovo anno immersa in un’atmosfera natalizia unica. Da settimane, la città è animata da mercatini, luminarie e eventi che decorano le strade e le piazze.

L’accensione dell’albero di Natale, accompagnata dalla musica del gruppo “Pizzifolk”, ha dato il via ufficiale alle festività. Piazza Duomo e il Palazzo degli Elefanti sono avvolti da una scenografica illuminazione, mentre i mercatini di Natale riempiono il centro con prodotti artigianali e idee regalo fino al 28 dicembre. L’illuminazione di via Etnea e di altre zone cittadine rende Catania ancora più incantevole, grazie anche ai contributi derivanti dalla tassa di soggiorno turistico e agli sponsor.