Francesco Curcio pronto a insediarsi come nuovo Procuratore

Francesco Curcio, recentemente nominato procuratore capo di Catania, ha ottenuto l’anticipato possesso dell’incarico e, nei prossimi giorni, lascerà la direzione della Procura di Potenza. L’insediamento ufficiale è atteso per la prossima settimana, con la data del 11 novembre come la più probabile.

Stamattina, i procuratori aggiunti di Catania, Francesco Puleio e Sebastiano Ardita, hanno deciso di rinunciare alla sospensiva cautelare presentata al TAR del Lazio contro la nomina di Curcio. La controversia si basava su una presunta mancanza di requisiti di Curcio, che avrebbe dovuto avere almeno quattro anni di esperienza in un ruolo direttivo. Il CSM considera il conteggio dei quattro anni dall’inizio del mandato di Curcio a Potenza, mentre i ricorrenti sostengono che si debba partire dalla seconda nomina del Plenum, che seguì un annullamento giuridico.

La trattazione completa del ricorso è fissata per febbraio-marzo 2025, includendo anche la posizione del procuratore aggiunto Ignazio Fonzo. Per Francesco Puleio, nel frattempo nominato procuratore a Ragusa, la competizione con Curcio si era risolta per un solo voto di differenza nel Plenum del CSM, dove Curcio aveva ottenuto 13 voti contro i 12 di Puleio.

Curcio non si è ancora insediato ufficialmente, a quanto pare per un ritardo, legato alla mancata pubblicazione del decreto sul “bollettone” del Ministero della Giustizia, questo, avrebbe spinto Curcio a scrivere al presidente della V Commissione del CSM, inviando copia della lettera anche al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.