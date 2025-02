Festa di Sant’Agata: Tuccio Musumeci riceve la Candelora d’oro tra emozione e tradizione

La Festa di Sant’Agata ha vissuto uno dei suoi momenti più simbolici con la consegna della Candelora d’oro a Tuccio Musumeci, attore e comico amatissimo, diventato emblema dell’identità catanese. La cerimonia, svoltasi ieri sera tra una folla partecipe, ha coronato una carriera dedicata a far ridere e unire la comunità attraverso l’arte. «Tuccio ci ha regalato momenti di spensieratezza e ha saputo incarnare lo spirito di Catania – ha scritto il sindaco Enrico Trantino sul suo profilo Facebook –. Se diciamo con orgoglio “Catania è casa”, allo stesso modo possiamo dire “Tuccio è Catania”».

Musumeci, noto per i suoi personaggi teatrali e le apparizioni televisive, è stato celebrato per la capacità di trasformare la comicità in un linguaggio universale, radicato nella cultura popolare. La Candelora d’oro, tradizionalmente legata ai festeggiamenti in onore della patrona, quest’anno ha così riconosciuto il valore di un uomo che ha fatto della risata un ponte tra generazioni.

Non è mancato l’atteso omaggio floreale dei Vigili del Fuoco alla statua di Sant’Agata, un rito che ogni anno commuove la città. «La loro presenza ci fa sentire più al sicuro», ha sottolineato il sindaco, ringraziando i pompieri per il servizio instancabile. A seguire, Trantino ha lanciato un appello ai cittadini: «Sia una Festa bella e ordinata», esortando a vivere i riti con rispetto e devozione, preservando l’armonia e la sacralità dell’evento.

La serata ha confermato come Sant’Agata non sia solo una celebrazione religiosa, ma un momento in cui Catania esprime il meglio di sé: unità, tradizione e orgoglio. Tra le candelore illuminate, i canti devozionali e l’affetto per figure come Tuccio Musumeci, la città ha respirato un’atmosfera unica, dove fede, arte e comunità si intrecciano in un abbraccio collettivo.