Esodo Estivo: traffico intenso e cantieri limitati per il secondo weekend di Agosto

Il secondo weekend di agosto segna il picco del grande esodo estivo, con previsioni di traffico intenso lungo la rete Anas. La chiusura di molte attività per la settimana di Ferragosto contribuisce all’aumento degli spostamenti, con Viabilità Italia che annuncia un bollino nero per la mattina di sabato 10 agosto e un bollino rosso per domenica 11 agosto. I viaggiatori si muoveranno dai centri urbani verso le località di villeggiatura, con un flusso significativo di traffico previsto in particolare nelle aree urbane nel tardo pomeriggio di domenica.

Anas ha ridotto la presenza dei cantieri, sospesi 906 su 1278, e ha intensificato l’impegno del personale per garantire la fluidità del traffico fino al 3 settembre. Nonostante la sospensione, restano attivi 372 cantieri, di cui 41 in Sicilia, in particolare 18 nel catanese e 23 nel Palermitano. Le principali direttrici interessate includono l’Autostrada del Mediterraneo (A2), le statali 106 “Jonica” e 18 “Tirrena Inferiore” in Calabria, le autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo in Sicilia, e altre arterie importanti in tutto il territorio nazionale.

Il divieto di transito per i veicoli pesanti è già in vigore e continuerà durante il weekend. Anas assicura il monitoraggio del traffico in tempo reale grazie al lavoro di circa 2.500 persone tra personale tecnico e delle Sale Operative Territoriali. Per maggiori dettagli sui cantieri attivi, è possibile consultare il documento Anas dedicato.