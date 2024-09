Donna dà fuoco a una giovane in strada a Catania: è grave

L’aggressione è avvenuta ieri intorno alle 18, ma la notizia è emersa solo oggi. Stando alle prime ricostruzioni, ancora da confermare, sembra che l’episodio sia nato da un incontro organizzato per “chiarire” alcune questioni in sospeso, presumibilmente scaturite da una lite telefonica tra minorenni. Un gruppo composto da uomini e donne si sarebbe recato davanti al palazzo della famiglia coinvolta nella disputa e l’avrebbe invitata a scendere in strada per affrontare il confronto.

Tra le persone presenti in casa c’era anche una 26enne, che potrebbe però non risiedere abitualmente in quell’abitazione. Una volta scesa in strada, il confronto è degenerato in un violento alterco. Durante il litigio, una donna ha versato della benzina addosso alla 26enne e le ha poi dato fuoco. Si sospetta che l’atto possa essere stato premeditato, considerando il possesso del liquido infiammabile da parte dell’aggressore. La Squadra mobile della Questura sta attualmente indagando su chi e quando abbia acquistato la benzina utilizzata nell’attacco.

Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti gli agenti delle Volanti e un’ambulanza del 118, che ha trasportato la vittima al pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi Centro. A causa della gravità delle ferite riportate, la 26enne è stata successivamente trasferita al Centro ustioni dell’ospedale Cannizzaro. Sebbene la giovane versi in condizioni gravi, non sarebbe in pericolo di vita.

Le indagini proseguono per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità.