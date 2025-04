Da deposito Amts a polo dell’innovazione: il Comune di Catania punta a 10 milioni dal Governo

Il Comune di Catania ha candidato un progetto di rigenerazione urbana da 10 milioni di euro alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con l’obiettivo di trasformare l’ex rimessa R1 di Amts in via Plebiscito – attualmente utilizzata come parcheggio – in un centro dedicato all’innovazione tecnologica e alla sostenibilità. Il progetto, denominato “Ct-Offis”, era già stato proposto nel 2022 in una versione più ampia, con un investimento previsto di oltre 57 milioni di euro. All’epoca non ottenne il finanziamento, ma oggi ritorna in una forma ridotta, mantenendo però le finalità originarie: spazi di co-working, laboratori per la ricerca su mobilità sostenibile, cambiamenti climatici ed efficienza energetica.

Uno degli elementi chiave sarà la realizzazione della “City control room”, una centrale operativa per il monitoraggio e la gestione di eventi climatici, geologici e ambientali in ambito urbano (allagamenti, incendi, crolli), oltre che per l’analisi della mobilità e dei consumi energetici. I fondi richiesti rientrano nel bando nazionale per la valorizzazione di aree dismesse, pubblicato a fine 2024 e finanziato attraverso il “Fondo per l’attrazione di investimenti in aree dismesse”, creato con la legge di bilancio 2021 e ancora in gran parte inutilizzato.

L’area interessata dal progetto si estende per 16.500 metri quadrati, di cui 6.000 coperti, nel cuore del quartiere Antico Corso, recentemente al centro di iniziative di riqualificazione anche grazie alla Regione Siciliana. Strategica anche la posizione: a pochi passi dall’ex Ospedale Vittorio Emanuele, dalla sede universitaria dei Benedettini e dalla futura stazione della metropolitana Fce. Il progetto è stato presentato senza costi diretti per il Comune, che spera ora di ottenere il finanziamento per dare nuova vita a una zona storica, ma a lungo trascurata. «Siamo fiduciosi – ha dichiarato l’assessore Sergio Parisi – e se il progetto sarà approvato, sarà un altro tassello importante nel percorso di rigenerazione urbana della città».