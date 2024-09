Caldo rovente fino a 37 gradi e rischio incendi in tutta l’Isola, è ancora allerta in Sicilia

La Protezione civile regionale ha pubblicato un altro avviso, dopo gli altri degli ultimi giorni, per rischio incendi e ondate di calore, valido dalla mezzanotte dell’8 settembre per le successive 24 ore. A Palermo sono previsti un livello di allerta classificato come arancione (preallerta) e una temperatura massima percepita intorno ai 37 gradi. Insomma l’estate sull’Isola sembra proprio non volersene andare, ma forse siamo agli sgoccioli.

Le previsione in tutta la Sicilia

Ecco le previsioni per domenica 8 settembre. Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque.

Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in attenuazione e in rotazione a orientali; Zero termico nell’intorno di 4600 metri. Basso Tirreno e Mare di Sicilia poco mosso; Canale da poco mosso a mosso.

Il meteo nel week end: da lunedì la svolta

La svolta dovrebbe arrivare lunedì. Tempo in prevalenza stabile e ampiamente soleggiato nel weekend con annuvolamenti alternati a schiarite, salvo locali temporali tra Etnese, Catanese interno e Ennese. Cambia lo scenario da lunedì a causa di una nuova circolazione sul Tirreno che apporterà un peggioramento del tempo con temporali e rovesci diffusi, localmente forti sul versante tirrenico.

Il meteo nel resto d’Italia

Nord – Torna il bel bel tempo salvo innocuo annuvolamento in prossimità dei settori alpini e appenninici, in ispessimento serale. Temperature in rialzo, massime tra 26 e 31.

Centro – Prevalenza di bel tempo su tutte le regioni, pur con nubi sparse al mattino sulle adriatiche e dalla sera in Toscana. Temperature in rialzo, massime tra 27 e 32.

Sud – Tempo stabile e in perlopiù soleggiato, salvo isolati fenomeni in formazione diurna sulle interne sicule. Temperature stabili o in lieve rialzo, massime tra 31 e 36.