Blitz della Polizia contro l’abusivismo commerciale al Faro Biscari: sequestri e sanzioni

La Polizia di Stato ha coordinato un’operazione di prevenzione e contrasto all’abusivismo commerciale nella zona del Faro Biscari, nell’ambito dei controlli costanti sul territorio per garantire la legalità e tutelare le attività commerciali in regola. Il blitz ha coinvolto gli agenti della Squadra Volanti della Questura di Catania e gli operatori della sezione “Annona” della Polizia Locale, impegnati nella verifica di licenze, autorizzazioni amministrative e regolarità dei mezzi parcheggiati nell’area, già sottoposta a numerosi controlli nei mesi precedenti.

Durante l’ispezione, i poliziotti hanno riscontrato la presenza di quattro gazebo installati abusivamente nei pressi di food truck adibiti alla vendita di panini e bevande. Nel piazzale sono stati rinvenuti anche boiler per l’acqua e strutture in ferro, alcune danneggiate e potenzialmente pericolose per pedoni e ciclisti. Per il ripristino della legalità, è stato richiesto l’intervento dei tecnici del Comune di Catania, con operai specializzati che hanno provveduto alla rimozione delle strutture abusive, parte delle quali sono state sequestrate, mentre altre sono state smantellate direttamente dai responsabili che le avevano collocate senza autorizzazione.

Nel corso dell’operazione, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e della Polizia Locale hanno effettuato controlli sui veicoli presenti nel piazzale, riscontrando che un camioncino per la vendita di gelati e due food truck erano privi di copertura assicurativa e revisione periodica. I mezzi sono stati sequestrati e i proprietari sanzionati per un totale di 5 mila euro per occupazione abusiva del suolo pubblico e irregolarità amministrative.

L’operazione conferma l’impegno della Polizia di Stato e delle autorità locali nel contrasto all’illegalità commerciale e nella tutela della sicurezza pubblica, garantendo il rispetto delle norme e la concorrenza leale tra gli esercenti.