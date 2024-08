Arrestato l’uomo che sparò alla Caffetteria di Trepunti

Si tratta di Giuseppe Marchitto Del Popolo, sarebbe lui, l’uomo di 50 anni precedentemente agli arresti domiciliari per detenzione illegale di armi da fuoco, arrestato dai Carabinieri mentre camminava lungo la strada che collega Giarre a Linguaglossa. Marchitto Del Popolo è accusato di aver sparato diversi colpi di arma da fuoco contro una caffetteria di Trepunti, frazione di Giarre, ferendo lievemente alla testa un brigadiere dell’Arma.

Il cinquantenne era già noto alle forze dell’ordine, essendo stato arrestato nel gennaio del 2023 insieme al fratello Daniele, di 32 anni. I due furono trovati in possesso di due pistole calibro 9×21, caricate e pronte all’uso. L’arresto di allora fu eseguito in seguito all’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, su richiesta della Procura distrettuale di Catania, per i reati di detenzione e porto in luogo pubblico di armi comuni da sparo, danneggiamento aggravato e violenza privata.