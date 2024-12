Arrestati due uomini con 640 ordigni rudimentali: sventato piano criminale

Un’operazione tempestiva della Polizia di Stato ha sventato un piano criminale che prevedeva la vendita di 640 pericolosissimi ordigni rudimentali in strada. Due uomini, un 37enne di Tremestieri Etneo e un 36enne di San Giovanni La Punta, sono stati arrestati.

I due sono stati individuati nella zona di corso Indipendenza, a Catania, mentre discutevano con altre due persone scese da un’auto in sosta. Il comportamento sospetto ha attirato l’attenzione degli agenti, che hanno proceduto al controllo. Durante l’identificazione, le mani macchiate di nero di due degli individui hanno rivelato tracce di polvere da sparo.

La perquisizione dell’auto ha portato al ritrovamento di diversi cartoni contenenti ordigni rudimentali, prontamente messi in sicurezza dal nucleo artificieri della Questura. L’ingente quantitativo di esplosivi, noto come “bombe Sinner” – così chiamate in omaggio al celebre tennista per il loro involucro arancione – è stato sequestrato e sarà distrutto.

### Perquisizioni domiciliari e ulteriori sequestri

Le verifiche si sono estese alle abitazioni dei due uomini. In casa di uno dei due, sono state trovate altre 110 bombe dello stesso tipo, custodite senza alcuna precauzione e con grave rischio per i residenti. Oltre agli ordigni, i poliziotti hanno scoperto una pistola, munizioni da guerra e il materiale necessario alla fabbricazione degli esplosivi, segno dell’esistenza di un laboratorio artigianale.

Secondo il nucleo artificieri, gli ordigni sequestrati avrebbero potuto provocare devastazioni su immobili, incluse costruzioni moderne. La possibilità di un’accensione a catena rendeva il materiale estremamente pericoloso.

### Arresti e indagini

I due uomini sono stati arrestati con l’accusa di porto e detenzione di ordigni esplosivi. Su disposizione del PM, sono stati condotti in carcere in attesa del giudizio di convalida, nel rispetto della presunzione di innocenza fino a condanna definitiva.

### Impegno della Polizia per la sicurezza

Negli ultimi mesi, l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania ha intensificato i controlli, sequestrando ingenti quantità di materiale esplosivo. Le azioni di contrasto alla produzione e vendita illecita di fuochi d’artificio continueranno nei prossimi giorni per garantire una maggiore sicurezza in vista delle festività di fine anno.