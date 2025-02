Aggressione a scuola a Catania: due maestre picchiate dai genitori di un’alunna

Momenti di tensione all’Istituto Comprensivo “Francesco Petrarca” di Catania, dove due maestre della scuola primaria sono state aggredite e picchiate da alcuni genitori all’uscita dall’istituto, in via Pantelleria. Una delle docenti ha riportato ferite che hanno richiesto cure mediche presso il pronto soccorso, con una prognosi di sette giorni.

Secondo una prima ricostruzione, l’aggressione sarebbe avvenuta a seguito delle dichiarazioni di un bambino, che avrebbe raccontato al padre di essere stato schiaffeggiato da una delle insegnanti. Il genitore, senza attendere chiarimenti, avrebbe reagito con violenza nei confronti delle due maestre. Sul caso indagano i carabinieri, che stanno raccogliendo testimonianze per chiarire l’esatta dinamica dei fatti.

L’episodio ha suscitato un’immediata reazione da parte delle istituzioni locali. Il sindaco di Catania, Enrico Trantino, e l’assessore alle politiche scolastiche, Andrea Guzzardi, hanno espresso “la più ferma condanna” per l’accaduto, manifestando “vicinanza e solidarietà alle insegnanti coinvolte”. I rappresentanti dell’Amministrazione comunale hanno contattato le docenti per sincerarsi delle loro condizioni e hanno sottolineato che “la sicurezza di studenti e personale scolastico è una priorità assoluta”.

“Per fronteggiare l’allarmante situazione del plesso di via Pantelleria – hanno aggiunto Trantino e Guzzardi – abbiamo già avviato un programma di interventi finalizzato a migliorare la sicurezza e la funzionalità della struttura. Tra le misure previste vi è la riqualificazione dell’edificio e l’attivazione di servizi pomeridiani per offrire ai ragazzi opportunità di crescita e arricchimento extrascolastico, come attività sportive e sociali”.

Il primo cittadino e l’assessore alle politiche scolastiche si recheranno domani all’inizio delle lezioni presso l’istituto per esprimere di persona la vicinanza dell’Amministrazione comunale agli insegnanti, ai genitori e alla dirigenza scolastica.

Anche il direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, Giuseppe Pierro, è intervenuto sulla vicenda, dichiarando di aver contattato il dirigente scolastico Giuseppe Sebastian Adonia per manifestare solidarietà e vicinanza alle docenti aggredite.

L’episodio si inserisce in un quadro più ampio di crescente violenza nei confronti del personale scolastico, tanto che dal 2024 sono entrate in vigore nuove misure di contrasto fortemente volute dal ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. La riforma ha inasprito le pene per le aggressioni contro gli insegnanti, a seguito di un preoccupante aumento di episodi simili in tutto il Paese.

Le indagini proseguono per accertare le responsabilità dei genitori coinvolti e garantire che episodi del genere non si ripetano in futuro.