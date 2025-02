Addio a Carmelo Costa, storico promoter musicale catanese

Si è spento all’età di 72 anni Carmelo Costa, celebre promoter musicale catanese e manager di grandi eventi, una figura di spicco nel panorama dello spettacolo italiano. Costa è stato colto da un malore improvviso mentre si trovava in un albergo a Messina, dove stava lavorando all’organizzazione dei prossimi concerti di artisti del calibro di Vasco Rossi, Lorenzo Cherubini (Jovanotti), Luciano Ligabue, Cesare Cremonini e Marco Mengoni. Nonostante i tempestivi soccorsi e il ricovero in ospedale, non è stato possibile salvarlo.

Carmelo Costa era una figura di grande rilievo nel mondo della musica e dell’intrattenimento, noto non solo in Sicilia ma a livello nazionale. Durante la sua lunga e prestigiosa carriera, ha organizzato centinaia di spettacoli, contribuendo a portare in Sicilia alcuni dei più grandi nomi della musica italiana e internazionale. La sua professionalità, passione e dedizione hanno lasciato un segno indelebile nel settore, rendendolo un punto di riferimento per artisti, colleghi e appassionati.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato profonda commozione nel mondo della musica e dello spettacolo, con molti che lo ricordano non solo per il suo talento organizzativo, ma anche per la sua umanità e il suo impegno nel promuovere la cultura musicale.

Il suo lavoro stava continuando a pieno ritmo, come dimostra il suo impegno nei progetti legati ai prossimi concerti di grandi artisti. La sua scomparsa lascia un vuoto enorme, ma il suo contributo al mondo della musica rimarrà un’eredità preziosa per tutti coloro che hanno avuto il privilegio di collaborare con lui o di assistere agli eventi da lui organizzati.

