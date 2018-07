Welfare: Federcontribuenti, il 12% lo sostiene, spesa sanitaria triplicata

Roma, 22 lug. (AdnKronos) - Il totale dei redditi dichiarati ai fini Irpef ''ammonta a 842,977 miliardi di euro. Il 57,11% dell'imposta sul reddito è versato da un solo 12,09% di contribuenti mentre il 44% paga il 2,82% al netto del bonus Renzi". E' quanto afferma Federcontribuenti sottolineando che "per coprire la spesa delle pensioni, della sanità e dell'assistenza per la fascia povera del Paese è stato necessario distrarre soldi anche dalle entrate IVA e accise. Il sistema welfare sta implodendo e mancano soldi per il rilancio economico''. Nell'analisi diffusa da Federcontribuenti si evince come in Italia ''si spendono circa 450 miliardi di euro in pensioni, sanità e assistenza ai redditi bassi'', questo perchè, spiega la Federcontribuenti, ?l'elevato carico fiscale ha ridotto la platea dei contribuenti senza intaccare l'evasione fiscale che vale altrettanti miliardi di euro?. Inoltre, riducendo la platea dei contribuenti ''abbiamo ridotto le entrate per l'Erario e quindi la somma a disposizione per coprire il fabbisogno nazionale. Se ben 11.468.245 cittadini beneficiano del bonus da 80 euro - sottolinea Federcontribuenti - ci si rende conto dello stato di salute dei redditi italiani che restano tra i più bassi in Europa con un valore medio di 20.940 euro''.