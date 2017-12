Vuole diventare suora, 25enne rapita da padre e fratello

Milano, 24 dic. (AdnKronos) - Rapita per impedirle di farsi suora. Il padre e il fratello di una 25enne di Avellino sono stati arrestati dai poliziotti a Milano con l'accusa di aver rapito la sorella per impedirle di diventare suora. E' successo venerdì scorso ma i fatti sono stati resi noti solo oggi. Gli agenti della Volante del Commissariato Comasina sono intervenuti in via Pantaleo, dove i due uomini, C.D.P. di 59 anni e N.D.P. di 28 anni, hanno tentato di caricare a forza nella propria auto la giovane, per trasferirla nel paese d'origine, in provincia di Avellino. I due familiari, contrari alla volontà della donna di diventare suora, hanno stordito la ragazza somministrandole un sonnifero con l'aiuto della madre, di 52 anni, ora indagata, e l'hanno trascinata fino alla loro auto, dove però la 25enne è riuscita a liberarsi e a richiamare l'attenzione dei passanti chiedendo aiuto. Al termine di una rapida indagine, coordinata dalla Procura di Milano, nella mattinata di ieri sono stati convalidati i due arresti.