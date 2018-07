Voucher: Ugl, sì per brevi periodi e contro lavoro nero

Roma, 13 lug. (AdnKronos) - ?In passato una delle conseguenze negative del Jobs Act è stata l'abuso sfrenato dei voucher, che ha portato a un livellamento verso il basso delle retribuzioni a scapito dei lavoratori". Lo dichiara in una nota Paolo Capone, segretario generale dell'Ugl, sulla reintroduzione dei voucher. ?Ciò non toglie che in alcuni settori come l'agricoltura, il turismo, la ristorazione e il commercio servono per combattere il lavoro nero, soprattutto in alcune stagioni dell'anno. La strada da percorrere è il reinserimento per brevi periodi con un massimo di ore mensili, così da evitare situazioni di sfruttamento e ulteriore precarietà lavorativa. Inoltre, è necessaria la massima tracciabilità dell'utilizzo e sanzioni severe per chi non dovesse rispettare le regole?, afferma Capone.