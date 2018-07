Voucher: Di Maio, non ideologicamente contrario ma non per sfruttare giovani

Roma, 6 lug. (AdnKronos) - "Non sono ideologicamente contro i voucher ma l'importante è che non vengano utilizzati per sfruttare i nostri giovani". Così il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio a 'Stasera Italia' su Rete 4. "Se si devono reintrodurre i voucher per sfruttare la gente e non dare una settimana o 24 ore di certezza allora non va bene. Se invece vogliamo parlarne per specifici settore come il lavoro domestico o l'agricoltura per me va bene. Sulla questione del settore del turismo possiamo parlarne", sottolinea Di Maio. I voucher in questi anni, ricorda il ministro, "sono stati utilizzati per sfruttare la gente. Erano stati ideati con una buona idea per gestire ad esempio i lavori domestici e poi negli anni si è iniziato a pagare l'ingegnere, l'avvocato con i voucher", conclude.