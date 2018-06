Volontariato: Cuamm Padova, nel 2017 187.928 parti assistiti

Padova, 29 giu. (AdnKronos) - Un anno di impegno e intervento con l'Africa, a favore di mamme e bambini, ma non solo. Dal lavoro negli ospedali all'intervento nel territorio, dalla formazione delle risorse umane locali, alla prevenzione e cura dell'Hiv/Aids. E ancora, l'intervento nella lotta alla malnutrizione e alla malaria, fino alle malattie croniche. È stato presentato oggi, a Padova, il Rapporto annuale 2017 di Medici con l'Africa Cuamm. "Siamo convinti che la cooperazione sia una cosa seria. Dare conto di quello che si fa a chi ci sostiene, è fondamentale - ha affermato don Dante Carraro, direttore di Medici con l'Africa Cuamm -. In questo rapporto, che raccoglie tutte le attività del 2017, ci sono molte foto: rappresentano le persone che aiutiamo, i nostri operatori sul campo che quotidianamente si adoperano per il bene degli ultimi; e poi ci sono molti dati, perché quando si fa cooperazione, in modo serio, è necessario e doveroso rendicontare il lavoro, con trasparenza e chiarezza. Nel 2017, nei 23 ospedali in cui lavoriamo e nelle strutture sanitarie che supportiamo abbiamo assistito 189.928 parti, 5 volte il numero dei parti effettuati in una regione come il Veneto". "È un dato per dire di un impegno serio, in cui crediamo fermamente e mettiamo il nostro cuore. A tutti coloro che credono in noi e continuano a sostenerci va il nostro grazie", ha sostenuto. Fabio Manenti, responsabile del Settore Progetti ha sottolineato i dati più importanti: "Il focus del nostro intervento rimangono le mamme e i bambini, con il programma ?Prima le mamme e i bambini. 1000 di questi giorni? e i dati raccolti nei 7 paesi di intervento (Angola, Etiopia, Mozambico, Tanzania, Sierra Leone, Sud Sudan e Uganda), lo confermano. Ma il nostro lavoro va oltre. Altre aree di intervento sono: la nutrizione, che nel 2017 ha visto 98.396 bambini sotto i 2 anni screenati per malnutrizione cronica e 16.222 trattati per malnutrizione acuta; le malattie infettive, e in questo ambito, grazie al nostro impegno, 15.752 persone sono state messe in terapia antiretrovirale contro l'Hiv/Aids e 2.260.236 sono state trattate per malaria (33% bambini 5 anni). E ancora, la formazione, il monitoraggio e la ricerca".