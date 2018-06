Volontariato: Cuamm Padova, nel 2017 187.928 parti assistiti (2)

(AdnKronos) - (Adnkronos) - "Una nuova frontiera per il lavoro in Africa è quella delle malattie croniche che, nel 2017, ha visto 5.267 persone visitate per diabete; 1.653 cardiopatie e ben 18.855 donne screenate per tumore alla cervice e 652 trattate con crioterapia o con la tecnica leep", ha spiegato. "Non avendo, il Cuamm, ospedali propri e non avendo un'autorità diretta, le operazioni più complesse sono quelle del relazionarsi con le autorità locali, del mediare continuamente, del rispettare i loro tempi e non imporre i nostri? però poi è la strada vincente, perché se le decisioni sono prese insieme e il lavoro è davvero ?con?, se è una decisione della comunità, dura nel tempo e i frutti si vedono", ha precisato Francesca Tognon, infettivologa del Cuamm, rientrata da poco dalla Sierra Leone. E Vincenzo Riboni, chirurgo con lunga esperienza d'Africa, di recente tornato dal Sud Sudan: "Il Sud Sudan è lo stato più giovane dell'Africa, dove tutto è fluido, compresi i confini, decisi a tavolino. C'è una totale insicurezza e una difficoltà nell'organizzare tutti i servizi. Ad aggravare la situazione sono l'estrema povertà e la miseria, c'è la fame: la mortalità materna è molto elevata; per la prima volta, ho visto arrivare in ospedale pazienti malati che erano anche malnutriti, che chiedevano di essere curati, per esempio, per una polmonite, ma che non mangiavano da giorni. Non ho mai visto una situazione così difficile".